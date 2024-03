DiVin Negrar Valpolicella

Alla ricerca dei tesori della Valpolicella Classica. Lasciati condurre nei luoghi dove tutto ebbe inizio. DivVin Negrar è una degustazione itinerante per rivivere la storia dei vini Classici: il Valpolicella, il Superiore, il Ripasso, il Recioto e l’Amarone. Percorri le sei tappe nei vigneti più caratteristici per assaggiare i vini direttamente sul terreno d’origine, sapientemente guidato da sommelier qualificati. Lungo l’itinerario potrai sperimentare inoltre l’abbinamento con i sapori della nostra terra. Leggi il programma e iscriviti subito, i posti sono limitati: https://divinnegrarvalpolicella.it/.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile 2024. Alla partenza riceverai il kit degustazione con la pratica tasca, il calice in vetro, la tessera assaggi e la mappa dell’itinerario. Sarà disponibile un servizio continuo di trasporto, con partenze ogni 30 minuti, per condurti lungo tutto l’eno-itinerario negrarese. Le navette faranno sì che tutti gli ospiti visitino le sei location a rotazione. Divin Negrar è un'occasione imperdibile per degustare i vini della Valpolicella, in maniera “itinerante”.

Un connubio perfetto con l’incantevole paesaggio delle colline negraresi. Sarà un’esperienza unica e indimenticabile. Sei pronto a viverla? Iscriviti subito, i posti sono limitati: www.divinnegrarvalpolicella.it. Divin Negrar è un evento ideato ed organizzato dall’ Associazione La Vigna ETS - Negrar di Valpolicella.