"La grande timidezza" sbarca a Verona: Ruggero de I Timidi sarà al Teatro Ristori

Il tour di Ruggero de I Timidi che sta registrando sold out in tutti i teatri italiani, dal Nord al centro al Sud, isole comprese, nel weekend fa tappa in Veneto. Gli appuntamenti con “La grande timidezza”, il nuovo spettacolo teatrale di Ruggero de I Timidi e Fabiana Incoronata Bisceglia, sono venerdì 5 aprile al Teatro Villa dei Leoni di Mira (Ve) e sabato 6 aprile al Teatro Ristori di Verona, sempre alle 21. Uno show musicale in cui convivono «intelligenza artificiale e idiozia naturale, realtà virtuale e massaggi romantici, viaggi nel tempo e loop station, autotune e canzoni medievali». Tra vecchi successi e nuove hit, uno spettacolo dove Ruggero si conferma l’unico artista che riesce ad essere il Product Placement di sé stesso.

Dopo aver celebrato i 10 anni di carriera con il “documentarello” (documentario e musicarello) “Ruggero, 10 anni di timidezza” (iscritto al David di Donatello 2024), Ruggero de I Timidi torna sulle scene teatrali con “La Grande Timidezza”. Lo spettacolo, eclettico nella sua essenza, fonde momenti musicali, sketch umoristici e reinterpretazioni inedite di classici, il tutto arricchito dalla presenza di Fabiana Incoronata Bisceglia, definita da Ruggero “innanzitutto diva, poi casualmente anche moglie”.

La performance è impreziosita da una scenografia video unica che, mentre mescola elementi di realtà aumentata, si ispira all’estetica vintage dei primi film muti di Méliès, con accenni che ricordano il fascino del Festivalbar. Questo spettacolo rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di Ruggero de I Timidi, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente che intreccia passato e avanguardia.

RUGGERO DE I TIMIDI / LOCANDINA ufficio stampa Elisa Russo In Orbita Promotion