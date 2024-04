Tour in cantina per immergersi nei sapori e nelle tradizioni della Valpolicella

Se siete appassionati di vino e desiderate vivere un weekend indimenticabile immersi nei paesaggi mozzafiato della Valpolicella, segnatevi questa data: Sabato 6 e domenica 7 Aprile, la rinomata Cantina Vogadori apre le sue porte per un'esclusiva esperienza enologica! Situata nel cuore di questa terra d'eccellenza vinicola, la Cantina Vogadori vi invita a scoprire i segreti della produzione dei suoi vini pregiati. I tour degustazione avranno luogo alle 10.30 e alle 15 sia del sabato che della domenica, offrendo l'opportunità di esplorare i vigneti, le cantine e di immergersi nell'arte della degustazione guidata. Il tour, della durata di circa un'ora, vi condurrà attraverso un viaggio sensoriale unico.

Avrete l'opportunità di assaggiare cinque dei migliori vini della Cantina Vogadori, dal rinomato Valpolicella Classico al leggendario Amarone, scoprendo le sfumature e i profumi che caratterizzano ciascuna etichetta. Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre ai vini, potrete gustare anche l'Olio Extra Vergi-ne di Oliva, un'esplosione di gusto che completa l'esperienza. Il costo del tour è di 25 euro a persona, è un'occasione imperdibile per trascorrere un weekend all'insegna del gusto e della bellezza paesaggistica della Valpolicella.

Prenotate ora il vostro posto per assicurarvi un'esperienza indimenticabile presso la Cantina Vogadori. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di esplorare, assaporare e innamorarvi dei tesori nascosti di questa regione straordinaria. Vi aspettiamo per brindare insieme alla magia della Valpolicella!

Riassumendo: