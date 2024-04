Visita guidata ad un luogo prezioso: il Museo Miniscalchi-Erizzo

Palazzo Miniscalchi, uno splendido edificio antico, si trova nel cuore della città di Verona e fu abitato per cinque secoli dai discendenti delle nobili famiglie dei Miniscalchi e degli Erizzo. Il conte Mario e la moglie, Anna Manca dei marchesi di Villahermosa e Santa Croce, non ebbero discendenti. Fu così che, grazie al loro lascito, la casa fu trasformata in museo e molte opere d’arte oggi sono visibili a tutti.

Si tratta di un museo eclettico, dove si possono ammirare dipinti, raccolte archeologiche, arredi del Settecento veneziano, avori, porcellane, armi e armature del Quattro/Cinquecento e alcuni significativi oggetti che facevano parte della “Wunderkammer” di Ludovico Moscardo (sec. XVII) tra cui il famoso astrolabio conosciuto come “l’astrolabio di Verona”.

Accompagnati dalla guida, si potranno conoscere meglio questa ed altre storie.

