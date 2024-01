Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 26 al 28 gennaio 2024

Non mancano anche per questo weekend gli eventi interessanti in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 26 al 28 gennaio 2024.

L'EVENTO TOP

Eurocarnevale a Verona e sul lago di Garda

Le città di Verona e Desenzano del Garda sono state scelte come destinazione per il "Carnevale Europeo" che si terrà nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2024. Quello che oggi è denominato "Eurocarnevale", nasce con il nome di "Guggenmusik Festival". Per Guggenmusik si intende uno stile di musica sviluppatosi nel centro Europa nel secolo scorso, per accompagnare proprio il periodo del Carnevale.

MANIFESTAZIONI

Appuntamenti di carnevale a Verona

Il Comitato Benefico del Carnevale di San Michele invita tutti i grandi e i piccini all'appuntamento speciale di domenica 28 gennaio, quando si svolgerà la tradizionale "Sfilata delle maschere" per le vie del quartiere. Sempre domenica, inoltre, è poi in programma la manifestazione "Donne di Attila in festa" nel quartiere di Quinzano al mattino, mentre il pomeriggio alle 15.30 si terrà al Centro Incontro Stadio l'appuntamento "Festa mascherina".

Weekend di degustazioni in Valpolicella

Il 27 e 28 gennaio preparatevi per un'esperienza indimenticabile di degustazione presso la prestigiosa cantina Vogadori. In questo incantevole weekend, immergetevi nelle profondità dell'Amarone e del Valpolicella, guidati dalla famiglia Vogadori. Scoprirete segreti secolari e storie affascinanti che si celano dietro questi vini pregiati.

Alter Ego vs Principe

Sabato 27 Gennaio 2024 dalle 22 alle 4 per la prima volta "Alter Ego vs Principe - La notte dei ricordi". Le migliori Hit dal 1987 al 2010 dalle ore 22 fino all’alba.

MUSICA

L’Imperatore di Atlantide

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. In occasione delle commemorazioni, Fondazione Arena di Verona porta in scena, per la prima volta, "L’Imperatore di Atlantide" di Viktor Ullmann su libretto di Petr Kien. L’opera in un atto è stata scritta tra il 1943 e il 1944 durante la prigionia degli autori all’interno del campo di Terezín, dove però non fu mai rappresentata. La partitura, infatti, venne ritrovata ed eseguita per la prima volta ad Amsterdam solo nel 1975.

Don Giovanni

Due recite per una delle opere più amate di Wolfgang Amadeus Mozart. Il "Don Giovanni" sbarcherà per la prima volta nel cartellone del Teatro Ristori con una doppia data, il 25 e il 27 gennaio 2024, con inizio ore 20. L’opera verrà rappresentata in forma semiscenica con la regia di Gianmaria Aliverta, la direzione di Massimo Raccanelli, la speciale partecipazione dell’Orchestra Frau Musika e del Coro Andrea Palladio.

Il flauto magico

Venerdì 26 gennaio alle ore 20 e domenica 28 gennaio alle ore 15.30, torna "Il flauto magico" al Teatro Filarmonico per la Stagione d’Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena di Verona. L’opera tedesca di Mozart, con dialoghi in italiano ad intervallare alcuni dei brani più celebri di sempre, racconta una fiaba metaforica vivace, tenera, appassionata e insieme buffa, affidata a giovani interpreti già applauditi su importanti palcoscenici internazionali, tra cui Vinogradov, Fiume, Mezzaro, Siminska.

I concerti alle Cantine de l'Arena

Venerdì 26 gennaio MORBLUS "Make It Right Tour" (Blues) - Una serata all’insegna della buona musica, con tantissimo blues, del buon funky e un pizzico di soul. Torna sul palco della Music-Brasserie la Morblus di Roberto Morbioli con il nuovo progetto "Make It Right".

Domenica 28 gennaio PAUL MILLNS & NICK PENTELOW (Soul, Blues) - Classe 1944, Paul Millns è assolutamente da collocare come un autentico talento, di quello che ancora oggi senza nessuna vena di nostalgia chiamiamo "british blues".

TEATRO

Perfetti sconosciuti

Quinto appuntamento con la rassegna "Il Grande Teatro". Il cartellone del 2024 prosegue con "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese che firma anche la regia, in scena al Teatro Nuovo da martedì 23 a sabato 27 gennaio alle ore 20.45 e domenica 28 gennaio alle 16. Lo spettacolo, proposto da Nuovo Teatro in coproduzione col Teatro della Toscana e Lotus Production, è tratto dall’omonimo film di Genovese del 2016 entrato nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto della storia del cinema: ben venti.

Fiaba-fobia

Venerdì 26 gennaio una prima volta che promette di essere travolgente. La scrittrice e performer romana Arianna Porcelli Safonov si prende il palcoscenico del Cinema Teatro Astra con il suo "Fiaba-fobia", all’interno della 37esima rassegna Teatro San Giovanni "Sotto un’altra luce".

Tour buonista

Un comedy show per il nuovo ventennio: buonismo, politicamente scorretto e altri demoni. Così si presenta il "Tour buonista", lo spettacolo in scena in Fucina Machiavelli sabato 27 gennaio alle 21. Lo ha scritto lui, Massimiliano Loizzi, volto del Terzo segreto di Satira, e lui lo interpreta, dando voce alla confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia: quindi una tragedia.

Alba dell'orrido di Elva

Sabato 27 gennaio per la Giornata della Memoria sarà in scena al Teatro Laboratorio di Verona lo spettacolo: "Alba dell'orrido di Elva", seconda tappa del progetto Rosaguerra. L'eroismo al femminile tra le due guerre.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Povere Creature! - «Film diretto da Yorgos Lanthimos, racconta la storia di Bella Baxter (Emma Stone), una donna moderna dal carattere un po' lunatico e così emancipata da avere una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno la donna, mentre cerca di sfuggire al marito, un uomo molto violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna stranamente a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita». Regia: Yorgos Lanthimos.

I Soliti Idioti 3 - Il Ritorno - «Diretto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, vede il duo Mandelli e Biggio riunito in una nuova commedia. Questa volta i loro personaggi si misureranno con la contemporaneità e si confronteranno con i grandi temi del presente». Regia: Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.

Piera Legnaghi - Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi

La mostra personale di Piera Legnaghi "Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi" sarà visitabile fino al 28 gennaio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.