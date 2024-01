Un weekend esclusivo nel cuore della Valpolicella con degustazione vini

Il 27 e 28 Gennaio, alle 10.30 e alle 15, preparatevi per un'esperienza indimenticabile di degustazione presso la prestigiosa cantina Vogadori. In questo incantevole weekend, immergetevi nelle profondità dell'Amarone e del Valpolicella, guidati dalla famiglia Vogadori. Scoprirete segreti secolari e storie affascinanti che si celano dietro questi vini pregiati.

Le degustazioni saranno un viaggio attraverso la maestria artigianale, con abbinamenti studiati per esaltare le peculiarità di ciascun vino. Assaporate l'eleganza in ogni sorso e lasciatevi avvolgere dalle tradizioni vinicole tramandate da generazioni.

Prenotate ora il vostro posto per garantirvi un weekend immerso nei vigneti di Valpolicella, dove la passione per il vino si unisce alla bellezza del paesaggio. Un'occasione unica per vivere l'autentico spirito della Valpolicella con Vogadori!