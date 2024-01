Visita guidata a Verona: "San Fermo, segreti e capolavori in riva al fiume"

Due chiese in una, sorte sui resti di uno dei primi edifici di culto cristiani a Verona. Dedicata ai leggendari santi Fermo e Rustico, i primi ad essere martirizzati in città. Cartaginesi o paladini di Carlo Magno: il mistero sui due martiri rimarrà, forse, tale per sempre. Oggetto di una contesa trentennale tra Benedettini e Francescani, la chiesa rischiò di andare distrutta durante un bombardamento nella seconda guerra, ma venne salvata da un grande intellettuale veronese che con altri volontari spense l’incendio, raggiungendo il tetto in fiamme con secchi d’acqua.

Si salvarono così anche le centinaia di figure di santi dipinte nell’arzigogolato sottotetto, un’autentica pinacoteca sospesa in aria, a qualche decina di metri d’altezza. È la chiesa di Dante e di Pisanello, di anonimi bizantini, di segreti Templari, di uno degli insegnanti di Leonardo, forse di Giotto, ma anche di Minguzzi, geniale artista moderno. È anche uno dei più meravigliosi e perfetti esempi al mondo di transizione tra romanico e gotico, due stili antitetici che qui, però, si fondono in maniera esemplare. Insomma, una chiesa da visitare.

