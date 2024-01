Carnevale a San Michele: la sfilata di Mastro Sogar

Il Comitato Benefico del Carnevale di San Michele, con il Contributo ed il Patrocinio della settima circoscrizione di Verona, invita tutti i grandi e i piccini all'appuntamento speciale di domenica 28 gennaio 2024, quando si svolgerà la tradizionale "Sfilata delle maschere" per le vie del quartiere.

La partenza è prevista alle ore 13 da via Fedeli con arrivo in via Maiella.

Locandina sfilata carnevale 2024 Mastro Sogar a San Michele