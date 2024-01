Spettacolo per la giornata della memoria al Teatro Laboratorio: "Alba dell'orrido di Elva"

Ingresso 12 euro (intero) - 10 euro (ridotto over 65 e under 25)

Sabato 27 gennaio ore 18.30 per la Giornata della Memoria sarà in scena al Teatro Laboratorio di Verona (Lungadige Galtarossa 22/a), lo spettacolo: “Alba dell'orrido di Elva" seconda tappa del progetto Rosaguerra. L'eroismo al femminile tra le due guerre. La giovane Alba, nata a Elva, tra le montagne della Val Maira, attraversa da adolescente la prima guerra mondiale. Ormai donna, lascia le montagne per realizzare il suo sogno di diventare maestra. Come dote porta con sé il segreto della guerra partigiana, della quale è partecipante attiva.

Alba sopravvivrà anche alla seconda guerra mondiale e per la prima volta, ormai cinquantenne, sarà chiamata a esprimere il suo voto nel primo suffragio universale italiano. Drammaturgia e regia Giordano V. Amato. In scena Eliana Cantone. Produzione Il Mutamento Zona Castalia.

Si consiglia di prenotare inviando una mail a biglietteria@teatroscientifico.com. Ingresso 12 euro (intero) - 10 euro (ridotto over 65 e under 25) - persona con disabilità + accompagnatore 1 euro + 1 euro. Info: 0458031321 - 3466319280 - info@teatroscientifico.com - www.teatroscientifico.com.

Insegna Teatro Laboratorio / foto d'archivio via ufficio stampa Teatro Laboratorio, Alice Martini