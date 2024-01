Sfilate, musica e divertimento per l'Eurocarnevale a Verona e sul lago di Garda: il programma degli appuntamenti

Le città di Verona e Desenzano del Garda sono state scelte come destinazione per il "Carnevale Europeo" che si terrà nelle giornate del 26 e 27 gennaio 2024. Quello che oggi è denominato "Eurocarnevale ", nasce con il nome di "Guggenmusik Festival". Per Guggenmusik si intende uno stile di musica sviluppatosi nel centro Europa nel secolo scorso, per accompagnare il periodo del Carnevale. Nato dopo la metà del XX secolo a Basilea in Svizzera, dove si manifesta ogni anno uno dei più antichi Carnevali Europei, si è diffuso in seguito anche in Germania, in Austria e nei paesi limitrofi. Ogni edizione dell’Eurocarnevale, presenta quindi qualcosa di spettacolare per la città che la ospita, unica nel suo genere, un palcoscenico all’aria aperta.

Ogni edizione dell’Eurocarnevale, presenta quindi qualcosa di spettacolare per la Città che la ospita, unica nel suo genere, un palcoscenico all’aria aperta. Per tutti i partecipanti internazionali rappresentativi, una forte attrattiva è comunque quella di potersi esibire nel concerto finale a bande unite denominato “Monsterkonzert”, che per la manifestazione 2024 si realizzerà attraverso la collaborazione con Verona, dove la tradizione del Carnevale si perpetua da 600 anni.

Guggenmusik Festival: come sarà l'Eurocarnevale 2024

L’Eurocarnevale abbraccia la città in cui viene organizzata, scelta perché rappresentativa e simbolica della tradizione carnevalesca internazionale. Dalle sue antiche origini nordiche, oggi, questo evento musicale dal vivo, è caratterizzata da un repertorio musicale e spettacolare, che in origine era composto da brani di musica folcloristica, eseguita da musicisti e bande popolari, oggi accoglie e si colora di brani di musica contemporanea, simpaticamente realizzati per godere di un evento evocativo, allegro e goliardico, come meglio si addice al periodo carnevalesco.

I gruppi di musicisti, spesso amatoriali - un insieme di oltre 1.500 appassionati, divisi in gruppi, ciascuno dei quali è composto da circa 30/40 musicisti e la particolarità di ogni formazione sta nei costumi - tramite strumenti sorprendentemente insoliti, producono un tipo di musica altrettanto originale, caratteristica proprio del periodo di carnevale. In altre parole, la Guggenmusik è un mélange di note, che i musicisti eseguono senza spartito, ma semplicemente improvvisando al momento e soprattutto facendo leva su una consolidata esperienza. I maggiori rappresentanti di questi gruppi musicali carnevaleschi provengono quindi dall’ Europa centrale e si incontrano a ricorrenza annuale, appunto nel periodo precedente al Carnevale, scegliendo ogni volta una location diversa, per poter rappresentare al meglio una manifestazione che ha un profilo internazionale. Sono sempre molto colorati e originali, creando anche con questo aspetto coreografico uno spettacolo dal vivo unico e meraviglioso.

La creatività e la fantasia non hanno limiti. Sfilano, infatti, abiti che ricordano i barbari, tradizionali cappelli a punta, mantelli coperti di foglie ed erba, che rendono omaggio alle popolazioni nordiche. In anteprima al periodo carnevalesco, di rilevante importanza storica e tradizionale che la contraddistingue, essendo quello di Verona il Carnevale più grande d’Europa (131 Comitati lo compongono in tutta la città e la provincia), potrà proporre nelle date del 26 e 27 Gennaio insieme alla città di Desenzano del Garda, l’Eurocarnevale edizione 2024, ai milioni di turisti presenti nella città dell’amore e nell’amato Lago di Garda.

Il programma dell'Eurocarnevale 2024

Verona

Giovedì 25 gennaio 2024

Arrivo dei partecipanti e accoglienza a Verona da parte del Comitato del Bacanal del Gnoco Carnevale di Verona e dei comitati cittadini. Cena conviviale con i rappresentanti delle bande europee e visita alla città di Verona.

Venerdì 26 gennaio 2024

Ore 10.30 - Ritrovo dei gruppi partecipanti nella meravigliosa Piazza San Zeno

Ore 12 - Benedizione in tre lingue dell’Abate di San Zeno Arrivo dei partecipanti e accoglienza a Verona da parte del Comitato del Bacanal del Gnoco Carnevale di Verona e dei comitati cittadini. Cena conviviale con i rappresentanti delle bande europee e visita alla città di Verona.

Ore 12.30 - Gnoccolata offerta ai partecipanti dal Comitato e dai suoi Main Sponsor per favorire un pranzo tipico del Carnevale veronese e in omaggio alla tradizione del Venerdì Gnocolar, proprio nella piazza dove la celebrazione storica ha avuto le sue origini.

Ore 13 - Presentazione ed incontro istituzionale presso la sede del Museo del Carnevale di Verona, con simbolico benvenuto da parte delle autorità (Presidente della Provincia, Rappresentati della Regione, Rappresentati del Ministero della Cultura e degli Esteri) e scambio di doni e calorosa accoglienza. Foto di rito e momento conviviale. Pomeriggio

Ore 14.45 - Partenza della sfilata, ciascuna banda a seguire il Sire del Carnevale di Verona e la sua corte, seguirà la manifestazione musicale articolata a piedi da Piazza San Zeno, Piazza Corrubbio, Regaste San Zeno, Castel Vecchio, Corso Cavour, Corso Portoni Borsari, Piazza Erbe, Piazza dei Signori. Lungo il percorso seguito dai media e dal pubblico presente, la musica riempirà le piazze veronesi con un ritmo gioioso seppur originale e straordinario, dove i ritmi nordici si confonderanno con temi più autoctoni.

Ore 16 - Ingresso in piazza dei Signori, dove i gruppi si sistemeranno per eseguire un brano a bande unite, in un concerto unico il “Monsterkonzert”. Un ensemble affascinante che riassume l’unicità della manifestazione, la capacità di mescolanze di popoli e culture diversificate che si armonizzano in un insieme musicale irripetibile.

Desenzano del Garda

Sabato 27 gennaio 2024

Ore 11 - Arrivo dei gruppi musicali internazionali sul Lungo Lago di Desenzano Pomeriggio

Ore 12.30 Presentazione ed incontro istituzionale presso la sede del Municipio con il Sindaco di Desenzano del Garda e scambio di doni e calorosa accoglienza. Foto di rito e momento conviviale.

Ore 13 - Tortellini in piazza offerta ai partecipanti dal Comitato e dai suoi Main Sponsor per favorire un pranzo tipico del Carnevale in omaggio alla tradizione del Carnevale di Verona.

Ore 14 Partenza dal Lungo Lago di Desenzano del Garda del colorito e festoso corteo coinvolgendo l’itera città

Ore 16 - Grande chiusura finale con concerto

Ore 18.30 Trasferimento in zona Isola della Scala, accolti per l’occasione da un momento di convivialità per concludere con gioia l’edizione 2024 dell’Euro Carnevale.

Informazioni: https://www.carnevaleverona.it/