Massimiliano Loizzi presenta il "Tour Buonista" al Teatro Fucina Machiavelli di Verona

Un comedy show per il nuovo ventennio: buonismo, politicamente scorretto e altri demoni. Così si presenta il “Tour buonista”, lo spettacolo in scena in Fucina Machiavelli (via Madonna del Terraglio 10) sabato 27 gennaio alle 21. Lo ha scritto lui, Massimiliano Loizzi, volto del Terzo segreto di Satira, e lui lo interpreta, dando voce alla confessione di un uomo disperato, la storia di un uomo di sinistra in Italia: quindi una tragedia.

Lo show si apre all’alba delle ultime elezioni, la mattina del 26 settembre 2022, dentro una cabina elettorale, quando il protagonista viene assalito da una crisi. Cosa gli è accaduto? E cosa gli è accaduto in questi ultimi venti anni per averlo portato fin qui? Si apre così un racconto personale fatto di frammenti di storie tragiche eppure comiche, che tratteggiano la storia del Paese in questo ultimo ventennio e per prepararsi a quello nuovo.

Attore, autore e stand up comedian Massimiliano Loizzi, è volto noto de il Terzo Segreto di Satira, considerato erede di Paolo Rossi per il suo stile di satira politica teatrale, un unicum nel panorama italiano.

Biglietti (intero 12 euro / ridotto (under 30-over 70) 10 euro / convenzioni 8 euro / under18 5 euro) e Membership (5 spettacoli 50 euro / SuperMembership 11 spettacoli 100 euro) acquistabili online su fucinaculturalemachiavelli.com o in biglietteria a partire da un’ora prima dell’inizio.

Loizzi tour buonista sponsor / Locandina ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli