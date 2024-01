Arianna Porcelli Safonov sul palco del Teatro Astra con "Fiaba-fobia"

19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65)

Una prima volta che promette di essere travolgente. La scrittrice e performer romana Arianna Porcelli Safonov si prende il palcoscenico del Cinema Teatro Astra con il suo “Fiaba-fobia”, all’interno della 37esima rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce”.

Scritto e interpretato dalla stessa Porcelli Safonov, il monologo si addentra nei sentieri ombrosi della fobia. Che significa “paura”, e che include nella propria radice l’indoeuropeo -pat, che vuol dire percuotere, abbattere. Non un inizio promettente, per un monologo comico, ma proprio la risata è il linguaggio d’elezione per penetrare uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale.

«Sin dai tempi dell’ Uomo Nero, ogni anno viene prodotto un nuovo soggetto che dovrà farcela fare sotto. Quando ero piccola si doveva aver paura di Chernobyl, poi c’è stata la Mucca Pazza, l’arsenico nell’acqua, i testimoni di Geova. Poi sono arrivati i musulmani e dopo il 2001 se vedevi un arabo che avesse fatto la sciagurata scelta di comprarsi una cartella Invicta, eri in grado di allontanarti con un record da far piangere Usain Bolt. Dopodiché sono arrivati gli immigrati, ma ora non se li fila più nessuno perché ci sono il virus, la peste suina e, se non bastasse, una bella guerra».

E quando le paure che arrivano dai media non bastano più, ci sono quelle personali: dai serpenti, ai ragni, all’aereo, alle malattie veneree, ai batteri di ogni tipo che potrebbero aggredirci al tavolino del bar, dalla fobia degli uomini e delle donne con cui potremmo riprodurci a quella dell’acqua alta e molto altro di pauroso e di ridicolo che viene giustificato con “Scusa, è che c’ho la fobia!”.

Fiaba-fobia è quindi una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Fiaba-fobia è stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare.

