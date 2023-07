Cosa fare a Verona e in provincia durante il weekend dal 7 al 9 luglio 2023

Cibo per il corpo, per la mente e per lo spirito in questo weekend di eventi organizzati in provincia di Verona. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio, sono tante le occasioni che sazieranno la voglia di divertimento (e non solo) dei turisti e dei veronesi.

L'EVENTO TOP

Gardaland Summer Fest

Sabato 8 luglio alle tante attrazioni presenti all'interno di Gardaland si aggiungerà un evento speciale. Il parco divertimenti prolungherà il suo orario fino all'una di notte per permettere ai visitatori di scatenarsi ancora di più sulla musica dei dj che animeranno la Gardaland Summer Fest, la notte in cui Gardaland si trasforma in un'enorme discoteca a cielo aperto.

MANIFESTAZIONI

Aperitivo sul Ponte

Dal 7 al 9 luglio, dalle 18 alle 24, lo storico ponte che unisce Bussolengo e Pescantina sarà animato con musica, stand di artigianato locale, giochi gonfiabili per bambini, ma soprattutto da una vasta selezione di vini, birre, cocktail e specialità culinarie per gustare un "Aperitivo sul Ponte" che passa sopra l'Adige.

Street Wine Garda

Dalle 18 alle 23 dell'8, 9 e 10 luglio, degustazione dei vini veronesi ed altre eccellenze gastronomiche nello scenario di Lungolago Regina Adelaide con Garda Street Wine a Garda.

Calici sotto le Stelle

Ci saranno più di 80 vini, birre artigianali e piatti tipici locali da poter degustare con Calici sotto le Stelle, in Piazza Duomo a Cologna Veneta. Il 7 e l'8 luglio, le due serate partiranno alle 18 e in ognuna ci sarà un diverso programma di musica dal vivo.

Festa dell'agola e della Madonna della Salute

Da sabato 8 a lunedì 10 luglio, Castelletto di Brenzone ospita la Festa dell'agola e della Madonna della Salute. Gli stand gastronomici aprono nelle tre serate alle 19 e dalle 20 dj set e musica dal vivo.

Aperitivo in compagnia all'XCafè

Oj Eventi Single continua creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e nuove amiche. In questo fine settimana, l'occasione per fare nuove conoscenze sa un aperitivo organizzato all'XCafè di Bussolengo dalle 18 di domenica 9 luglio.

Tornano le Soffitte in Piazza

Prosegue il programma 2023 delle Soffitte in Piazza, i mercatini estemporanei organizzati nei quartieri di Verona. L'appuntamento di questo weekend è sul Lungadige XXVI Luglio 1944.

MUSICA

Doppio appuntamento con il Rumors Festival al Teatro Romano

Musica di altissimo livello al Teatro Romano sia l'8 che il 9 luglio grazie al Rumors Festival. Sabato, Manuel Agnelli presenterà il suo lavoro da solista intitolato "Ama il prossimo tuo come te stesso". Domenica, Lindsey Stirling ammalierà il pubblico con le corde vibranti del suo violino. Entrambi i concerti cominceranno alle 21.15.

Mura Festival + Pride

Ogni giorno una nuova proposta al Mura Festival sul Bastione di San Bernardino. Venerdì, le sonorità andranno dallo ska al dub con Zambo Superpizza e Rusty Brass. Sabato il Mura Festival diventerà Mura Pride Fest, ospitando la festa ufficiale del Verona Pride. E domenica si rimarrà incantati con la musica degli Zen Kitchen.

Nuova area eventi al Parco 800

Il Parco 800 di Via Boscomantico ha rinnovato la sua area eventi che ora ha una grande pista su cui ballare e scatenarsi anche al coperto in caso di maltempo. E l'occasione per scatenarsi la daranno in Marbos che sabato 8 suoneranno dal vivo all'interno del parco.

Vrec Day

Si terrà venerdì 7 luglio dalle 19, all’interno del SummerLand Festival di Camposilvano, la serata marchiata Vrec Music Label, l’etichetta discografica veronese che proporrà cinque spettacoli di grande impatto rock, ad ingresso libero e gratuito, per festeggiare i 15 anni di attività.

Ottoni al Castello

E passando alla musica classica, l'8 luglio si chiuderà con l'ultimo concerto la rassegna musicale Ottoni al Castello, che ha unito al suono degli ottoni lo spettacolare panorama visibile da Castel San Pietro. Nella serata conclusiva saranno proposte musiche di S. Joplin, J. Kander, G. Gerswhin, C. Hazell, J. Parker.

Weekend pieno nel chiostro del conservatorio di Verona

L'edizione 2023 de I Concerti al Chiostro e l'evento Cento Volte Serafin riempiono le serate del 7, dell'8 e del 9 luglio nel chiostro del conservatorio di Verona. Venerdì, il Nuovo Ensemble di Percussioni, diretto dal maestro Antonio Segafreddo, e l’Ensemble di Ottoni, diretto dal maestro Alberto Frugoni, saranno i protagonisti con opere di Gershwin e Parker. Sabato, si terrà l’appuntamento dedicato agli archi dove due ensemble composti dagli studenti del conservatorio eseguiranno musiche di Rossini e Dvo?ák. Mentre domenica sarà tutta dedicata a Tullio Serafin.

Festival Riflessi

Con due eventi si chiude in questo fine settimana il Festival Riflessi. Il 7 luglio al santuario della Madonna del Frassino ci sarà un concerto d’organo e ottoni con l’Organa et Bucinæ Ensemble in collaborazione con il Festival Organi Storici. L'8 luglio invece è in programma il Piccinni Gala, charity night con cena di gala a cura del Fondo Piccinni. Evento che si terrà al Golf Club Paradiso e che vedrà la consegna del 41esimo Premio Piccinni al baritono Leo Nucci, oltre a un concerto lirico con protagoniste le giovani voci emergenti dei soprani Michela Dellanoce e Jessica Pantarotto, insieme al baritono Jinwook Namgoong, accompagnati da Gledis Gjuzi al pianoforte.

MOSTRE

TEATRO

Prima nazionale al Teatro Romano

Per il 75esimo Festival Shakespeariano ci sarà una prima nazionale al Teatro Romano con Letti d'amore, il 6 e 7 luglio.

L'Eleganzissima Drusilla Foer e Villafranca

Farà tappa al Castello Scaligero di Villafranca il recital di Drusilla Foer dal titolo Eleganzissima. Appuntamento alle 21 di domenica 9 luglio.

Teatro nei Cortili

Sono ancora due i palcoscenici aperti del Teatro nei Cortili di Verona. In questo fine settimana, sono in scena gli spettacoli "We want to break free" al Chiostro di Santa Maria in Organo e "Si recita come si può" nel Chiostro di Santa Eufemia.

Danza e cinema a Villa Spinola

Per Estate a Villa Spinola, un fine settimana di danza e cinema. Venerdì 7 luglio ci sarà uno spettacolo di danza orientale contro la violenza di genere. Mentre sabato, la rassegna dell'associazione La Goccia propone il film Acqua e Anice.

Teatro Voglio

Nell'Arena Estiva SpazioMio di Via Corte Salvi 4, a Verona, secondo appuntamento della rassegna Teatro Voglio con la commedia "Andrà Tutto Bene". In scena la Compagnia amatoriale Tiraca con la regia di Michela Ottolini. Sipario aperto alle 21.15.

Teatro per i più piccoli

Per la rassegna "Emozioni Sotto le Stelle", appuntamento con il teatro per famiglie negli impianti sportivi di Cellore, a Illasi. La compagnia Batti Palco porta in scena La Principessa Malcontenta venerdì 7 luglio alle 20.30.

CINEMA

VISITE GUIDATE

Quattro visite guidate naturalistiche e una culturale in questo fine settimana veronese. Domenica mattina si può partecipare ad un'escursione guidata in Lessinia, tra Velo e Roverè. Escursione anche tra i castagni di San Mauro di Saline, sabato 8 luglio. Domenica si può provare l'esperienza del "forest bathing" sul Monte Baldo. E sempre domenica, nel pomeriggio, si può partecipare ad un'escursione tra i sentieri di Campofontana, a Selva di Progno.

La proposta culturale è invece a Bardolino dove da questo fine settimana cominciano le visite guidate alla chiesa di San Pietro sotto la Rocca a cura del Ctg El Vissinel.