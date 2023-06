Aperitivo in compagnia da X Cafe & Food Cocktail e Cucina

Quota senza Vip-card uomo: 8 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo aperitivo sul posto Quota senza Vip-card donna: 8 uro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto Titolari Vip-card: 0 urodi quota organizzativa per riservare il posto +saldo aperitivo sul posto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Abbiamo pensato per voi un'occasione per staccare la spina e ricaricare le pile! Xcafe è un locale giovane, moderno, dinamico , in un ambiente informale e accogliente dove potrete gustare degli ottimi cocktail e drinck all'insegna del relax e del divertimento. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un delizioso aperitivo all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 04 Luglio 2023. Vi aspettiamo alle ore 18:00 - X Cafe & Food Cocktail e Cucina - Via del Lavoro, 123, 37012 Bussolengo VR. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.