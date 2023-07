Ritmi coinvolgenti e melodie incantevoli con gli Zen Kitchen al Mura Festival

Domenica 9 luglio dalle 20.30, Mura Festival si prepara ad accogliere il live degli Zen Kitchen, un ensemble musicale eclettico che combina sapientemente le sonorità di jazz, swing, bossanova e il cantautorato italiano.

La band composta Caterina Dal Zen, Nicola Monti, Fabrizio Scrivano e Sbibu è rinomata per la sua abilità di creare una miscela magica di ritmi coinvolgenti e melodie incantevoli. Composta da un gruppo di musicisti eccezionali, porteranno sul palco una performance unica ed emozionante che catturerà l'attenzione di tutti gli amanti della buona musica. Il repertorio degli Zen Kitchen spazia dal classico al contemporaneo, offrendo una varietà di brani che delizieranno gli ascoltatori di tutte le età. Con la loro padronanza degli strumenti e la passione per l'arte musicale, il gruppo è in grado di trasportare il pubblico in un viaggio musicale coinvolgente, che mescola gli standard jazz alle canzoni italiane del cantautorato di qualità o interpreti famosi, come Lauzi o Mina. Ogni membro di Zen Kitchen porta con sé una vasta esperienza musicale e un talento indiscusso per un concerto che promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che saranno presenti. Gli Zen Kitchen, con una combinazione di maestria tecnica e creatività artistica, trasmetteranno l'energia contagiosa della loro musica, invitando il pubblico a immergersi nella loro performance coinvolgente.

L'ingresso alla serata è gratuito.