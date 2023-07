Ska, rocksteady, reggae e dub al Mura Festival con Zambo Superpizza e Rusty Brass

Una serata indimenticabile di ritmo e divertimento è in programma per venerdì 7 luglio. Sul palco di Mura Festival arrivano dalle 21.30 gli Zambo Superpizza e i Rusty Brass. Un concerto unico nel suo genere, dedicato agli amanti della musica ska, rocksteady, reggae e dub.

Un evento che promette di far ballare e divertire il pubblico, offrendo un repertorio autentico e coinvolgente. La serata si svolgerà al Bastione di San Bernardino, luogo del divertimento dell’estate veronese. Il concerto proporrà un viaggio nella storia della musica giamaicana, con una selezione accurata di brani appartenenti alle radici dello ska, rocksteady, reggae e dub. Gli spettatori saranno trasportati indietro nel tempo, quando questi generi musicali erano in piena fioritura, e potranno rivivere l’energia e la genuinità dei suoni che li caratterizzano. Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di ballare e scatenarsi al ritmo coinvolgente dello ska, lasciarsi cullare dalle dolci melodie del rocksteady, assaporare le vibrazioni positive del reggae e immergersi negli strati profondi e psichedelici del dub. Sarà un viaggio musicale emozionante, un’occasione per unire le persone attraverso la passione e il ritmo travolgente di questi generi nel pieno stile di Mura Festival.

L’appuntamento con gli Zambo Superpizza e i Rusty Brass è per venerdì 7 luglio alle 21.30.