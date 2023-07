Mura Festival arcobaleno con Mura Pride Fest, festa ufficiale del Verona Pride

È con grande gioia che Mura Festival annuncia l'arrivo del Mura Pride Fest, la festa ufficiale del Verona Pride.

Mura Festival si prepara a vivere un’esperienza unica e travolgente, per celebrare l’amore, l’accettazione e l’orgoglio di appartenere alla comunità Lgbt+. L'evento Mura Pride Fest rappresenta un momento di celebrazione, di festa e di riflessione, in cui ogni individuo è invitato a esprimere la propria autenticità a sostegno dell’inclusività. Mura Festival è, infatti, orgoglioso di accogliere e abbracciare tutte le declinazioni dell’amore nel pieno rispetto di ogni individuo per contribuire, mediante il divertimento e lo svago, alla costruzione di una società migliore.

La festa che si terrà al Bastione di San Bernardino, a conclusione della parata che colorerà le strade del centro città. E alle 20.30 ci sarà il fulcro dell’evento: un caleidoscopio di colori, suoni e sorrisi che animerà il parco delle Mura.

Talk, incontri, dj set che coinvolgeranno artisti locali e nazionali, attivisti, leader comunitari e tutti coloro che desiderano creare un ambiente di celebrazione e dialogo costruttivo: un’occasione unica per imparare, crescere e connettersi con persone straordinarie.

Si parte alle 18.30 con la presentazione del libro di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano Donna Summer. La voce arcobaleno (Coniglio Editore). Non una semplice biografia ma uno spaccato del percorso esistenziale e artistico di questa grande star della musica, impreziosito da materiali inediti e da una serie di interviste esclusive alla cantante e molti personaggi a lei vicini. A dialogare con gli autori Ilaria Malagutti co- founder di Fuori Aula Network.

A seguire il dj set di dj Roberto Ferro, dedicato alla queen della disco music.

Il Mura Pride Fest prosegue con dj Rosmarino e con un dj set di Laura Marcellini.

Per tutta la serata, sarà disponibile il servizio bar e tanti truck per tutti i gusti: pizza alla pala & al taglio & focacce anche per vegetariani o vegani, pokè hawaiano anche vegetariano o vegano, risotti all'onda anche per vegetariani, pokè africano, grigliata argentina (parrillada), hamburger fusion, polpette al sugo e gustose varianti fritte.

Mura Pride Fest è un evento aperto a tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Mura Festival sarà felice di accogliere amici, famiglie e quanti desiderano sostenere e celebrare l’amore in tutte le sue forme perché ogni passo fatto insieme rappresenterà un’impronta nella direzione di una società inclusiva e rispettosa delle diversità.