La compagnia Batti Palco mette in scena La Principessa Malcontenta a Cellore

Per la rassegna "Emozioni Sotto le Stelle", appuntamento con il teatro per famiglie della compagnia Batti Palco in La Principessa Malcontenta. Ingresso libero dalle 20.30.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà al coperto.

La rassegna è a cura delle associazioni Anche Noi Cellore e Noialtri Illasi, con il patrocinio del Comune di Illasi.