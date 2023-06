Festival Riflessi del Garda: musica, danza e letteratura lungo il lago

È stato presentato nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, il Festival Riflessi del Garda, in programma dal 30 giugno all’8 luglio a Castelnuovo del Garda. Sono intervenuti: Giovanni Dal Cero, Sindaco di Castelnuovo, Rossella Vanna Ardielli, Vicesindaca e Assessore alla Cultura e all'Istruzione di Castelnuovo e Maximilien Seren-Piccinni, Presidente del Fondo Niccolò Piccinni e Direttore Artistico del Festival. Erano, inoltre, presenti il soprano Michela Dellanoce e alcuni artisti che si esibiranno nella manifestazione.

La kermesse, promossa dal Fondo Niccolò Piccinni si propone di far scoprire o riscoprire agli appassionati e al grande pubblico la produzione del compositore settecentesco Niccolò Piccinni e degli autori del suo tempo come Pietro Torri, originario di Peschiera del Garda, accanto a nomi più noti del repertorio classico e barocco, tra cui Antonio Vivaldi, oltre a creare un nuovo palcoscenico per giovani e talentuosi artisti internazionali. Alla musica lirica e sinfonica si affiancheranno danza, balletto e terrazze letterarie legate al mondo della musica e dello spettacolo. Il Festival proporrà eventi in alcuni luoghi suggestivi del lago e dell’entroterra: dal lido Campanello di Castelnuovo al santuario della Madonna del Frassino a Peschiera, passando per il Golf Club Paradiso del Garda in occasione della serata del Piccinni Gala.

Il cartellone presenterà in apertura, il 30 giugno al lido di Campanello, un concerto con l’Orchestra da Camera Cesare Pollini di Padova e i giovani e premiati soprani Veronica Marini e Jessica Pantarotto, per proseguire poi sabato primo luglio con un recital del celebre soprano Carmela Remigio e il due luglio con il gala di danza con i Primi ballerini e i Solisti del Teatro alla Scala con contaminazioni di flamenco della Compagnia di Mara Terzi. Il Festival riprenderà il 7 luglio al santuario della Madonna del Frassino con un concerto d’organo e ottoni con l’Organa et Bucinæ Ensemble in collaborazione con il Festival Organi Storici, e chiuderà l’8 luglio con il Piccinni Gala, charity night con cena di gala a cura del Fondo Piccinni. Evento che si terrà al Golf Club Paradiso e che vedrà la consegna del 41° Premio Piccinni al baritono Leo Nucci, oltre a un concerto lirico con protagoniste le giovani voci emergenti dei soprani Michela Dellanoce e Jessica Pantarotto, insieme al baritono Jinwook Namgoong, accompagnati da Gledis Gjuzi al pianoforte. Madrina della serata sarà Sandra Milo. Un programma, quello del Festival, arricchito da tre incontri letterari - l’1,2 e 8 luglio - dedicati al dialogo tra parole e musica, accompagnati da degustazioni di vini del territorio.

L’evento si presenta come una nuova opportunità di crescita professionale e occasione di lavoro per la nuova generazione di artisti e maestranze, sostenuta anche da borse di studio erogate dal Fondo Niccolò Piccinni ODV e destinate ai giovani più meritevoli che versano in difficoltà economiche. Il Festival Riflessi del Garda è patrocinato dalla Regione del Veneto, Confcommercio Verona e Confartigianato Imprese Verona, con il contributo del Comune di Castelnuovo del Garda, del Main Sponsor BCC Valpolicella Benaco e il sostegno di Camera di Commercio di Verona e altri partner privati.

Per ulteriori informazioni: niccolopiccinni.org