Tra Velo e Roverè, escursione di contrada in contrada in Lessinia centrale

Escursione guidata storico-naturalistica alla scoperta delle contrade della Lessinia centrale, tra Velo Veronese e Roverè Veronese. Proposti percorsi tra sentieri che collegavano le varie contrade attraversando boschi e pascoli. Lungo il tragitto verranno raccontate le antiche leggende e tradizioni cimbre e mostrate la flora e la fauna locale.

Ritrovo ore 9,30 al parcheggio di Velo Veronese (il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione).

PRANZO AL SACCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dislivello: 300 metri

Lunghezza: 12 chilometri circa

Difficoltà: E

ABBIGLIAMENTO: Scarpe da trekking, abbigliamento adatto alla stagione, giacca a vento, borraccia di almeno 1,5 litri

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE - POSTI LIMITATI

COSTI: 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni, sotto i 6 anni gratis.

Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare:

Guida Ambientale Escursionistica Simona

Tel: 388.638 3495 anche con whatsapp, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile.

E-mail: turismonaturalisticorurale@gmail.com.