Forest bathing, esperienza pratica di immersione in foresta sul Monte Baldo

È organizzata per domenica 9 luglio "Forest Bathing", un'esperienza pratica di immersione in foresta, ideale per chi vuole ritrovare equilibrio e benessere personale in un ambiente naturale.

L'attività di forest bathing permette di cogliere i molteplici benefici presenti in natura attraverso alcune attività proposte dalle guide. Verrà svolta a Ferrara di Monte Baldo con ritrovo previsto alle 9.45.

L'attività è aperta a tutte le persone in buono stato di salute e la partecipazione non richiede uno sforzo fisico particolare.

La durata prevista sarà di circa 3 ore.

I posti sono limitati.

Si consiglia un abbigliamento idoneo alla montagna, comodo e si consiglia anche di portate un tappetino e dell'acqua.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare a Manuel Genesini (379 2660166), istruttore di forest bathing Csen e operatore in discipline bio-naturali.

