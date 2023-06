Torna sul lago l'imperdibile appuntamento "Street Wine Garda"

Torna dall'8 al 10 luglio 2023 Street Wine Garda, l'evento di degustazione dei vini di Verona nello straordinario scenario del lungolago di Garda.

Street Wine Garda si terrà secondo i seguenti orari:

Sabato 8 luglio - dalle 18 alle 23.

Domenica 9 luglio - dalle 18 alle 23.

Lunedì 10 luglio - dalle 18 alle 23.

Street Wine Garda è l'occasione perfetta per gustare un momento di relax estivo assaporando le eccellenze enogastronomiche della zona, semplicemente acquistando alla cassa della manifestazione (Lungolago Regina Adelaide davanti al Comune) il biglietto di partecipazione, che consiste in 8 token al prezzo di 15 euro da utilizzare negli stand delle cantine.

I vini proposti in degustazione valgono 1, 2 o 3 token a seconda della loro tipologia. Noi ti regaliamo, con il biglietto, un bicchiere in tritan (materiale plastico perfetto per le degustazioni, infrangibile e sicuro, in conformità alle leggi italiane) e la taschina porta bicchiere per portartelo a spasso.

Ovviamente non mancheranno sbecolerie, oltre alla possibilità di acquistare le bottiglie di vino e portarvele a casa (sarà tassativamente vietato consumarle presso la manifestazione per motivi di sicurezza).

Informazioni e contatti:

