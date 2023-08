Cosa fare a Verona e in provincia nel weekend dall'1 al 3 settembre 2023

Il mese di settembre si apre con un weekend e con una serie di eventi così variegati da poter soddisfare l'interesse e la curiosità di tutti.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Dopo la pausa estiva, ritorna l’appuntamento con il mercato vintage, d'antiquariato e modernariato di Verona. Dalle 8 alle 18 di domenica 3 settembre, sarà di nuovo Verona Antiquaria nelle vie nelle piazze del quartiere San Zeno.

MANIFESTAZIONI

A Nogara continua la Festa del riso co' le nose

Penultimo fine settimana della Festa del riso co' le nose di Nogara, che si concluderà il prossimo 10 settembre. Le tre serate musicali, dall'1 al 3 settembre, sono tutte diverse e tutte a modo loro faranno ballare e cantare. Venerdì 1 settembre sul palco salirà Alinere, la band tributo ai Nomadi. Sabato sarà invece la serata "Alcatraz di Milano". E domenica il rock italiano e straniero sarà rivisitato in chiave acustica con Acoustic Land.

Feste della birra a Buttapietra, Legnago e al Movieland

Per gli amanti della birra e del divertimento, gli appuntamenti da non perdere sono a Buttapietra, a Legnago e al Movieland. Questo sarà infatti il weekend di Buttabirra a Buttapietra e del 7MBeerFest di Legnago dove sabato suoneranno i Living Theory, band tributo ai Linkin Park. Mentre settembre, dal 2 al 24, sarà il mese della birra e del cibo in stile americano al Movieland.

Sagra di San Luigi a Sona

Dall'1 al 6 settembre torna la sagra parrocchiale di San Luigi a Sona, con musica, cibo e tanto divertimento.

Fiere del miele nuovo a Molina

Domenica 3 settembre si terrà la 14esima edizione della Fiera del miele nuovo e dei prodotti locali, nel borgo di Molina a Fumane. L'apertura degli stand è alle 9.

Magnalonga di Negrar

Ed è di 8 chilometri la Magnalonga settembrina di Negrar che si terrà questa domenica, con partenza dalle 10 nei pressi della Baita degli alpini.

Lessinia Run

Sono invece 5 i percorsi che potranno scegliere i partecipanti alla Lessinia Run, la gara di trail running che si terrà domenica. La partenza è alle 6 da Piazza Vittoria, a Velo Veronese.

A Valeggio, arte e cosplay

Soffia sempre aria di cultura a Valeggio sul Mincio, dove in questo fine settimana, nell’ambito del Weekend del Gusto, ci sarà l'esposizione denominata Arte in Corte. E sempre a Valeggio, nel Parco Giardino Sigurtà, si potrà vivere il Magico Mondo del Cosplay.

A veder le stelle a Peschiera

Sabato 2 settembre sarà il giorno di "Stargazing at Le Morette". Un piacevole momento gastronomico aprirà una serata nell'azienda agricola Le Morette di Peschiera del Garda. Serata che poi sarà dedicata all'osservazione e alla conoscenza del cielo stellato.

Raduno poetico a Sanguinetto

Venerdì 1 settembre, alle 21, ultimo appuntamento estivo del Chiostro dei Poeti nel cortile dell'Ex Convento di Santa Maria delle Grazie di Sanguinetto, con il terzo raduno provinciale dei poeti e delle associazioni poetiche e letterarie della pianura veneta.

Appuntamento con la storia a Sommacampagna

Domenica 3 settembre sarà il giorno dell'appuntamento mensile con il Mercato della Terra di Sommacampagna. In quest'occasione, nella Sala degli Affreschi del municipio, Andrea Bianchera parlerà del suo libro "Mille di questi anni" e ripercorrerà la storia della Rocca di Solferino e del territorio veronese circostante.

Doppie soffitte in piazza

E in questo fine settimana sarà doppio l'appuntamento con le Soffitte in Piazza, il mercatino dell'usato organizzato nei quartieri di Verona. Il 2 settembre le Soffitte in Piazza saranno in Piazza Isolo ed il giorno successivo nella Piazzetta di Via Valpantena a Quinto.

MUSICA

Venerazioni per Paola e Chiara

"Venerazioni", la rassegna culturale declinata al femminile porta in questo fine settimana il duo Paola e Chiara al Teatro Romano. L'esibizione è in programma alle 21 del 3 settembre.

Jazz on the water

E sarà il suono dell'acqua dell'Adige ad accompagnare la big band Jazzset Orchestra che porterà le atmosfere del traditional jazz, del blues, dello swing e del latin jazz alla Dogana di Fiume di Verona. Jazz on the water è un concerto ad ingresso gratuito e inizierà alle 21 del 2 settembre.

Concerto di beneficenza a Peschiera del Garda

In favore dell'associazione di volontariato "La Nostra Casa" di Peschiera del Garda, i Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese hanno organizzato un concerto a ingresso libero per domenica 3 settembre alle 21 alla caserma d’artiglieria di Porta Verona. Ad esibirsi sarà l'orchestra giovanile del Württemberg orientale.

Film Festival della Lessinia

Questo sarà il weekend conclusivo del Film Festival della Lessinia, con le ultime proiezioni e la cerimonia di premiazione.

Cinemino? No, Cinevino a Villafranca

Sabato 2 settembre, alle 20.30, al Centro Giovani di Villafranca è stata organizzata un'esperienza che unisce cinema e vino in un Cinevino.

TEATRO

Teatro nei Cortili

Ultimi spettacoli per la rassegna Teatro nei Cortili di Verona. Le rappresentazioni al Cortile Montanari si sono esaurite, ma si continua negli altri due palcoscenici. Dall'1 al 3 settembre nel Chiostro di Santa Maria in Organo è in programma "Onda su onda - Ritmi, canzoni, donne di sogno..." della compagnia Gino Franzi. Continueranno invece fino al 6 settembre, alle 21, nel Chiostro di Sant'Eufemia, le repliche di "Cenereide" di G. T. Einaudi Galilei.

"Beata 'Gnoransa" a Forte Gisella

Una brillante commedia dialettale sarà messa in scena dall'associazione culturale La Zattera. Il titolo dell'opera è "Beata 'gnoransa" e lo spettacolo sarà sabato alle 21.

"L'eredità della pora Sunta" a Peschiera

La compagnia I Guitti di Lazise, nella sede dell'associazione La Nostra Casa di Peschiera del Garda, mette in scena una commedia dialettale in due atti dal titolo "L'eredità della pora Sunta". Lo spettacolo è alle 20.30 di sabato.

"Romeo e Giulietta #generazionesacrificio" al Teatro Romano

L'1 e il 2 settembre saranno i giorni delle prime due rappresentazioni in assoluto del nuovo spettacolo "Romeo e Giulietta #generazionesacrificio". L'opera è in scena alle 21.15 al Teatro Romano ed è realizzata da Spazio Teatro Giovani.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

Verona segreta: il Bastione delle Maddalene

Domenica mattina, 3 settembre, alle 11 è in programma una visita guidata al Bastione delle Maddalene. Il costo è di 13 euro e la prenotazione è obbligatoria a questo link.