Movieland – The Hollywood Park presenta l’American Beer Fest

Al Movieland – The Hollywood Park, dal 2 al 24 settembre 2023, torna l’American Beer Fest, uno degli storici eventi del parco: un appuntamento irrinunciabile per i fan di Movieland! Una festa in completo stile americano con birre speciali da gustare nei food point allestiti per l’occasione, food truck con golose ed introvabili prelibatezze gastronomiche provenienti direttamente dagli USA, da assaporare nel Parco ma anche da acquistare e portare con sé.

Non solo…animazioni e spettacoli inediti, tra cui l’Hot Dog Challenge: una sfida all'ultimo hot dog nel minor tempo possibile! Thank you, Elvis, lo show interamente dedicato all'icona mondiale della musica rock! E in tema di musica non poteva mancare un tributo all’iconico duo The Blues Brothers. E per chi avesse ancora energie, il parco hollywoodiano ha preparato divertenti e tradizionali giochi di abilità, tipici delle feste country americane! Insomma, sembrerà davvero di essere agli Universal Studios di Los Angeles o durante le celebrazioni del 4 luglio, in pieno american style.

American Beet Fest / foto ufficio stampa Movieland – The Hollywood Park