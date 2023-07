"Wine&talent" e "Stargazing": estate tra vini e stelle a Le Morette

A Le Morette, azienda vitivinicola di Peschiera del Garda, è in arrivo un’estate di eventi all'insegna delle stelle. Quella di Simone Al Ani, vincitore di Italia’s Got Talent 2015, protagonista dell’evento di sabato 12 agosto, e quelle numerose che sarà possibile ammirare invece sabato 2 settembre, con lo sguardo rivolto verso l’alto, grazie ai telescopi che per l’occasione verranno posizionati tra i vigneti di Turbiana.

Sabato 12 agosto, a partire dalle 19, gli spazi dell’azienda si trasformeranno in palcoscenico per "Le Morette Wine&Talent", dove andrà in scena l’artista Simone Al Ani, maestro di manipolazione dinamica, disciplina che unisce diverse arti come giocoleria, illusionismo e arte mimica. Durante la serata si potranno degustare i vini Le Morette in abbinamento a proposte gastronomiche del territorio.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo eventi@lemorette.it o telefonando al numero 045 7552724 entro mercoledì 9 agosto.

"Stargazing at Le Morette" è invece l’appuntamento di sabato 2 settembre che l’azienda agricola di Valerio, Fabio e Paolo Zenato organizza in collaborazione con Astronomitaly, primo progetto di sviluppo del turismo astronomico in Italia come nuova forma di turismo responsabile e sostenibile, nel rispetto della natura e alla scoperta degli astri. Inaugura la serata un piacevole momento enogastronomico con la degustazione dei vini aziendali più rappresentativi. Dopo una breve introduzione seguirà una spiegazione di ciò che si andrà a vedere nel cielo notturno tramite appositi telescopi collocati tra le vigne. Grazie ad essi sarà possibile osservare le stelle e alcuni pianeti con la guida di un astronomo esperto.

Posti limitati, ingresso solo su prenotazione all’indirizzo eventi@lemorette.it o telefonando al numero 045 7552724 entro e non oltre giovedì 31 agosto.