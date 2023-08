Cinemino? No, Cinevino! al Centro Giovani di Villafranca

Esperienza imperdibile per godere sia del cinema sia del vino.

Alla sua seconda data, il CineVino è un viaggio attraverso la storia del vino che nasce dalla natura e si mescola all’arte dell’uomo. Un legame che durante la serata si sposa al cinema, in un momento di riflessioni, conversazione e piacere.

Durante la serata verrà presentata la Fanzine No Place n. 02, realizzata con le opere e gli elaborati di giovani artisti.

L'evento è sabato 2 settembre alle 20.30 al Centro Giovani di Villafranca (via Luigi Fantoni 44).

Una serata per gustarsi una pellicola rosa pastello con sfumature di assurdità dei confini politici e un retrogusto di critica sociale.

L'evento è gratuito per i soci. Per chi non è socio, il tesseramento costa 10 euro e permette di partecipare a tutti i nostri eventi gratuitamente fino a fine anno. Ci si può tesserare in loco o pre-tesserarti a questo link.

L'evento è finanziato da Bando Alle Ciance 2023 di Carta Giovani Verona.