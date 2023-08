Film da 40 Paesi per il Festival della Lessinia a Bosco Chiesanuova 

È stata presentata nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero la ventinovesima edizione del Film Festival della Lessinia, in programma dal 25 agosto al 3 settembre a Bosco Chiesanuova. Sono intervenuti Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, Alessandro Anderloni, direttore artistico del Film Festival, Claudio Melotti, sindaco di Bosco Chiesanuova, Vito Massalongo del Curatorium Cimbricum Veronese e Adriano Tomba, segretario generale della Fondazione Cattolica.

Sono 122 gli eventi in programma nei 10 giorni di festival. Novanta i film provenienti da 40 Paesi, con 27 anteprime italiane e quattro anteprime mondiali, che verranno proiettati al Teatro Vittoria e 20 i registi attesi a Bosco Chiesanuova. Quest’anno, per la prima volta, l’apertura dell’evento sarà anticipata, il giorno precedente, da una serata (novità assoluta) nella Piazza della Chiesa dove verranno proiettati alcuni cortometraggi in formato verticale.

Quella del 2023 sarà un’edizione in equilibrio tra la centralità della Lessinia e l’internazionalità del Festival - divenuto ormai la seconda manifestazione cinematografica internazionale del Veneto - che racconterà le “terre alte” attraverso pellicole su temi storici e attuali, quali gli impatti del turismo di massa e dei cambiamenti climatici sulle montagne. Non solo proiezioni: tante le presentazioni letterarie e le tavole rotonde di “Parole Alte”, i laboratori, le escursioni, le mostre (ben quattro), i concerti e gli appuntamenti enogastronomici in calendario.

I binari del Festival, come nelle precedenti edizioni, saranno il green e la sostenibilità, confermati dall’adesione al manifesto e al progetto del Verona Green Movie Land (VGML). I film che verranno proiettati sono quelli selezionati tra i 1.004 giunti da 107 Paesi di tutti i Continenti: numeri che fanno, della ventinovesima edizione del Festival, la più ricca in assoluto.

La sezione Concorso conterà 12 lungometraggi e altrettanti cortometraggi in competizione per la Lessinia d’Oro al miglior film in assoluto (sostenuto dal Comune di Bosco), la Lessinia d’Argento al miglior lungometraggio (sostenuto dallo Europe-Direct della Provincia di Verona) e al miglior cortometraggio. Tra gli altri riconoscimenti, anche il Premio della Giuria internazionale composta dai registi Micol Cossali (Italia), Irene Gutiérrez Torres (Spagna), Stefan Pavlovi? (Paesi Bassi), Pedro Figueiredo Neto (Portogallo) e Fanny Rösch (Germania).

Ospite speciale della ventinovesima edizione sarà l’attore Fabio Testi.

Info: https://www.ffdl.it/it/

