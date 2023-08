Torna la Sagra parrocchiale di San Luigi a Sona dall'1 al 6 settembre 2023. Musica, cibo e tanto divertimento.

«Siamo giunti all’appuntamento annuale della Sagra Parrocchiale di San Luigi. Pur non essendo il patrono della nostra Parrocchia e del comune di Sona, la nostra festa è da sempre dedicata a Lui, che dal cielo guarda la nostra comunità aiutandoci a metterci a servizio gli uni degli altri per realizzare giorni veramente carichi di gioia. Un tempo c’erano le sei domeniche in onore di San Luigi di cui la nostra festa e quelle dei paesi attorno a noi ne sono un ricordo. Le sei domeniche avevano caratteristiche spirituali e si vivevano prima della celebrazione di San Luigi nel giorno liturgico, il 21 giugno.

Ora anche se questa devozione possiamo dire sia scomparsa, almeno qui da noi, rimangono le sagre che comunque ci ricordano la venerazione di un santo particolare. San Luigi diventa per noi il testimone d’eccellenza del santo Patrono che è San Salvatore. Egli ha fatto dell’amore di Cristo Salvatore uno stile di vita prodigandosi nel soccorrere gli ammalati e le persone in necessità. Iniziando un nuovo anno pastorale, San Luigi dà la nota giusta per vivere i prossimi mesi di particolari liturgie, formazioni e carità, proprio incrementando in noi il desiderio di farsi prossimo presso gli altri.

Questo nuovo anno pastorale sarà caratterizzato dalla Festa della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale. Sono trascorsi 280 anni e desideriamo celebrare questo anniversario ringraziando il Signore per il dono della fede che abbiamo ricevuto nel Sacramento del Battesimo, festeggiando perché chi è nella gioia possa continuare a vivere di questa, costruendo una comunità che ha il suo centro nell’altare della Chiesa e il suo vertice nel sacramento dell’Eucaristia, custodito nel cuore della Chiesa, il Tabernacolo.

Prima di consegnarvi alle pagine successive con il programma, i nostri sponsor che ci hanno aiutato a realizzare quanto viviamo in questi giorni, i menù, i programmi delle varie serate, desidero ringraziare tutte le persone che si sono prodigate da ormai tre mesi per organizzare quanto necessario; desidero ringraziare la Provvidenza che non farà mancare il necessario per il bene di tutta la nostra Parrocchia.

Infine, desidero ricordare lodando e ringraziando il Signore per il Sacramento dell’Ordine Sacro i due festeggiati di questo anno: il nostro diacono don Fabio Mazzi che celebra il X anniversario di ordinazione diaconale, il lunedì sera, e fra Luca Carcereri che martedì celebrerà il XXV anniversario di ordinazione sacerdotale. Non dimentichiamo l’esposizione delle icone in Chiesa Parrocchiale dal titolo: “la bellezza della Verità contemplando l’Invisibile”. Vi aspettiamo! Tanti sono dunque i motivi per far festa insieme a San Luigi e per questo ci auguriamo una buona festa. W San Luigi!».

A cura di Don Giorgio.