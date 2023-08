Serata "Alcatraz Milano" con da Zero a Liga, Dj Mellu e Doctor M deejay

Sabato 2 settembre Fluo Party Official Summer Tour Doctor M DJ - 90/00/commericale Mellu - Trap, Hip Hop, Reggaeton all'ex Campo sportivo di Nogara. Powered by Alcatraz Milano.

Per la Prima Volta a Verona e in esclusiva per il veneto la serata evento dell'estate: Iniziamo con i DA ZERO A LIGA per poi tuffarci nell'atmosfera anni 90/00 per arrivare alla musica contemporanea, in un atmosfera completamente fluo con truccatrici e ballerine professioniste!!! Sarà una serata all'insegna della GRANDE musica, dei brani INDIMENTICABILI da CANTARE e i singoli che hanno scalato le classifiche di un decennio MAGICO. I performer AlcatrazMilano e le Girls vi porteranno per ore nel magico pianeta Fluo! L'energia e la passione dello staff #AlcatrazMilano uniti al sound che ha fatto la storia.

Vi aspettiamo alla Festa del riso co'le nose. Dal 24 agosto al 10 settembre, Nogara - Verona - Italy. TUTTE LE SERE - SABATO E DOMENICA ANCHE A PRANZO Apertura stend gastronomici dalle ore 19.