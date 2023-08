Il suono dell'Adige accompagnerà "Jazz on the water" alla Dogana di Fiume

Lo scorrere della verde acqua dell'Adige farà da cassa armonica alle piacevoli e coinvolgenti atmosfere del traditional jazz, del blues, dello swing e del latin jazz. Un programma effervescente e raffinato di standard e ballad, un florilegio di ritmi e canzoni ora briosi, ora sereni o accesi, a volte ironicamente pulsanti per l'intervento delle voci di Rossana D'Auria e Stefano Fusco e dei solisti della big band Jazzset Orchestra, invitata dal consiglio della prima circoscrizione di Verona, per il concerto "Jazz on the water" in programma sabato 2 settembre alle 21, gentilmente ospitato dal Canoa Club Verona nell'accogliente Dogana di Fiume, in riva all'Adige, in Via Dogana 6.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

Una piacevole serata, una stupenda location, una corposa sezione dei sax con studiate gradazioni sonore ed impasti dinamici dolcemente oscillanti e vibranti, gli ottoni dei tromboni e delle trombe composte da eccellenti solisti, una invidiabile sezione ritmica per sostenere le cadenze, due voci soliste, che proporranno le più note canzoni tratte dal jazz melodico e la direzione del maestro Gilberto Merli, completano l'organico della Jazzset Orchestra a ricreare la magica ed inconfondibile atmosfera degli anni pre e post bellici, meglio conosciuta come l'Era dello Swing.