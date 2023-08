A Legnago, per la prima volta i Living Theory, tribute band dei Linkin Park

Per la prima volta Legnago ospiterà i Living Theory, la nota tribute band dei Linkin Park, in un concerto che si terrà il 2 settembre al Parco Comunale di Legnago a partire dalle ore 21,30 nell’ambito del 7Mbeer Fest 2023.

Band composta da musicisti professionisti provenienti da varie città del Veneto e dell’Emilia Romagna, i Living Theory si formano nel 2013 e ottengono un successo crescente con concerti non solo in Italia ma anche Germania, Olanda, Austria, Svizzera, Belgio e Regno Unito, con un mini tour in India nel 2017, tanto da guadagnare il titolo di worldwide tribute band del noto gruppo californiano.

Nei dieci anni di attività, i Living Theory vantano live di spicco come al Graspop Festival Metal Meeting nel 2018 e nel 2022 di fronte ad un pubblico di 12mila persone, o headliner al One More Light Chester Bennington Memorial nel 2017 al Fabrique di Milano, e un gran numero di concerti nei migliori live club italiani ed esteri registrando spesso il sold out.

La band propone uno show adrenalinico capace di entusiasmare i fan dei Linkin Park, ma interpretandoli con quella personalità musicale che la contraddistingue e rende ogni concerto dei Living una esperienza unica.

La band ha inoltre da poco lanciato un singolo inedito, Dark, che verrà presentato anche nella serata legnaghese.

A salire sul palco, il 2 settembre, Rob Marconi: vocals; Mike Suzzi: rap vocals, guitar, keyboards; Giorgio "JT" Terenziani: bass; Fabio Perini: drums; e il legnaghese Pietro Zamboni: lead guitar.