"Romeo e Giulietta #generazionesacrificio" in scena con 25 ragazze e ragazzi

Una prima assoluta, dopo otto mesi di lavoro, tra studio, creazione e prove. Debutta domani sera, venerdì 1 settembre, al Teatro Romano, "Romeo e Giulietta #generazionesacrificio". Lo spettacolo, tratto dall'opera di William Shakespeare, è realizzato da Spazio Teatro Giovani. In scena ci saranno venticinque ragazze e ragazzi dai diciotto ai ventotto anni e Giuseppe Sartori, attore diplomato alla scuola del Piccolo di Milano, nel ruolo del principe di Verona. La rielaborazione drammaturgica e la regia sono invece di Silvia Masotti e Camilla Zorzi.

La produzione è di Teatro Stabile di Verona e Estate Teatrale Veronese. Lo sponsor dello spettacolo è AirDolomiti. E per chi non riuscirà a vederlo domani, può godersi la replica sabato 2 settembre, sempre alle 21.15.

"Romeo e Giulietta" è un’amara riflessione, da una prospettiva diversa, su temi come l’amore, il ruolo della famiglia, l’odio e la guerra tra bande. Perché Romeo e Giulietta, oltre a una storia d’amore, è una storia d’odio e di morte. Verona è lo scenario di una lotta fratricida: le due famiglie che si scontrano, i Montecchi e i Capuleti, hanno educato i loro figli all’odio, allo scontro fisico, all’insulto verbale e tutto quest’odio non può che generare morte. Nel corso della vicenda muoiono tantissimi personaggi, tutti ragazzi sotto i diciott’anni. E quando infine muoiono i due innamorati, Romeo e Giulietta, che si suicidano perché non possono vivere la loro storia d’amore, la città rimane senza un futuro, perché ha perso chi quel futuro lo può costruire.

Insieme a Giuseppe Sartori (principe di Verona e Coro) sono in scena, in ordine alfabetico: Francesco Biolcati (Abram), Nicolò Bruno (padre Lorenzo), Ivan Carlini (angelo di Romeo, Romeo) Alice Cordioli (Balthasar), Zeno Didonè (Tebaldo), Annamaria D’Onghia (Benvolio), Carlotta Francescon, Pietro Bilal Khachab (Mercuzio), Michele Marchiori (Gregorio), Linda Micheletti (Baby), Luana Montoli (angelo di Giulietta, Giulietta), Luca Murari (Romeo) Astrid Valdinoci (Sansone) e Viola Valsecchi (Giulietta). Completano il cast i ragazzi che danno corpo ai Montecchi e ai Capuleti: Niccolò Bello, Linda Bondavalli, Riccardo Cassatella, Leonardo Comiotto, Vittoria Ferri, Alice Reggiani, Arianna Rizzini, Cecilia Sartori, Andrea Tapparini e Greta Zenari. Le scene sono di Antonio Panzuto, i costumi di Davide Tonolli, il disegno luci è di Nicola Fasoli, la fonica di Matteo Chiochetta. Assistente alla regia è Michele Bernardi.

«Portare in scena "Romeo e Giulietta" con un gruppo di adolescenti e di giovani non professionisti è per noi - sottolineano Silvia Masotti e Camilla Zorzi - il modo di penetrare la tragedia al di fuori della convenzione e viverla nella sua complessità, nei suoi aspetti più inquieti, profondamente legati all’adolescenza, presenti nel testo di Shakespeare e non sempre messi in risalto. La lotta fra i Montecchi e i Capuleti è un’estenuante guerra civile evidenziata da un muro che ricorda i tanti muri fisici e morali del mondo e in particolare evoca il muro di Berlino che ha diviso per più di trent’anni Oriente e Occidente e che purtroppo si sta innalzando di nuovo. Altro richiamo alla Berlino del muro sono i due angeli del "Cielo sopra Berlino" di Wim Wenders che qui seguono due giovanissimi Romeo e Giulietta per sostituirsi a essi nella seconda parte della tragedia, quando protagonista ineluttabile diventa la morte che spazza via con violenza l'eros vitale dei due protagonisti. Giuseppe Sartori aiuta i ragazzi a riconsegnare la tragedia al pubblico come una riflessione lucida e amara su che cosa succede se un collettivo non investe sul proprio futuro e se tutti i suoi figli non trovano altra soluzione che ammazzarsi fra loro, o suicidarsi. Non abbiamo voluto attualizzare "Romeo e Giulietta" ma sentirci tutti chiamati in causa in un testo così potente, perché nessuna generazione dovrebbe essere sacrificio di quelle precedenti, né ieri, né oggi, né mai. Abbiamo scelto di mantenere le parole di Shakespeare, le abbiamo masticate, tradotte in azione scenica in modo da dare spessore ai rapporti tra giovani e adulti e a quelli tra coetanei all’interno del gruppo. Assieme ai ragazzi non ci siamo sottratte alle difficoltà linguistiche, abbiamo mantenuto la bellezza delle scene d’amore, l’ambiguità sessuale e il vituperio degli insulti tra bande che in Shakespeare sono potenti ed efficaci quanto la parte più lirica. Nella prima parte dello spettacolo i tagli che abbiamo operato sono meno consistenti. Si fanno invece più audaci nella seconda parte quando la morte entra esplicita nella trama e anche la scrittura si asciuga e si fa scheletrica. Alla fine, al grido di dolore del testo shakespeariano si aggiungono le parole disperate della drammaturga inglese Sarah Kane».

I biglietti sono in vendita al Box Office di Via Pallone e online sui siti www.boxofficelive.it e www.boxol.it. Biglietti in vendita anche la sera dello spettacolo, direttamente al botteghino del Teatro Romano dalle 20.