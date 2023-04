Paola e Chiara in concerto al Teatro Romano per la rassegna "Venerazioni"

Prezzo non disponibile

Torna la rassegna musicale declinata al femminile ideata e organizzata da Box Office Live per tributare il talento “di Venere” e le sue plurime manifestazioni d’ingegno. Ospiti per la prima volta a “Venerazioni”, l’iconico duo Paola e Chiara torna a suonare dal vivo il prossimo 3 settembre 2023 alle ore 21 al Teatro Romano di Verona, per la reunion del loro “Per Sempre Tour 2023”.

Un concerto attesissimo, che segna, dopo una pausa di dieci anni dal loro ultimo lavoro discografico “Giungla”, il grande ritorno sulle scene delle sorelle meneghine, suggellato dalla partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Furore”. Una canzone, prodotta dagli hitmaker Merk & Kremont, che si affranca dal revival per restituire con sincerità tutte le adamantine sfaccettature delle Izzo Sisters, pronte per ricalcare il palcoscenico con una rinnovata euforia.

Un live di grande energia, tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party open air a tema anni ‘90, per tornare ad ascoltare dal vivo le hit cult delle reginette della dance pop. Sul palco del Teatro Romano, oltre ai loro intramontabili successi riempipista, il duo riproporrà anche i brani che hanno contrassegnato le tappe fondamentali della loro carriera, dall’esordio come coriste degli 883 alla vittoria al Festival di Sanremo nel ’97, fino all’apertura del concerto di Michael Jackson allo Stadio San Siro a Milano e alle spiagge del “Jova Beach Party”.

Gli appuntamenti di “Venerazioni” sono inseriti all’interno del programma dell’Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona e “Narr.azioni”, il cartellone di appuntamenti teatrali e musicali del Comune di Mozzecane.

La prevendita dei biglietti apre lunedì 3 aprile alle ore 13 su www.boxofficelive.it e www.ticketone.it.

Paola e Chiara / foto Ufficio stampa Box Office Live