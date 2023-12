Cosa fare a Verona e provincia durante il lungo weekend di Capodanno 

Tanti gli eventi interessanti anche per questo weekend in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in calendario dal 29 dicembre 2023 all'1 gennaio 2024.

L'EVENTO TOP

Capodanno in Bra con i finalisti di X Factor

Giovani e talento per l'attesa serata di Capodanno che ogni anno trasforma piazza Bra in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad ospitare grandi artisti e un pubblico numerosissimo. Anche per il 2023 una festa in musica accompagnerà i presenti nel conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte: Eventi Verona srl in collaborazione con Rtl 102.5, organizza la serata con i quattro finalisti dell'edizione 2023 di X Factor, il talent show che ogni anno fa emergere le voci di giovani musicisti. Il 31 dicembre in piazza Bra risuoneranno le canzoni della veronese Maria Tomba, insieme a Sarafine, Stunt Pilots e Il Solito Dandy.

FESTE DI CAPODANNO

Capodanno a Malcesine

Malcesine è pronta ad accogliere migliaia di visitatori in un abbraccio di festa con una magica vista sul lago di Garda d’inverno. Domenica 31 dicembre la giornata inizierà la mattina alle 11 a Palazzo dei Capitani con Scalando, tradizionale concerto di fine anno ad entrata libera. Appuntamento poi alle ore 22 in Piazza Statuto con la grande Festa di Capodanno: dj set e musica live all’aperto con i Malumida. Imperdibili inoltre i fuochi di mezzanotte dalla torre del castello.

San Silvestro sul lungolago a Bardolino

Il 31 dicembre, dalle ore 20 alle 2, a Bardolino si saluterà l'arrivo del 2024 insieme. Comune di Bardolino e Fondazione Bardolino Top hanno infatti organizzato un dj set, animazione ed effetti speciali e un countdown con brindisi.

Capodanno a Gardacqua

Per molti l'autunno e l'inverno sono già fonte di stress. Per questo l'idea di rilassarsi almeno a Capodanno suona molto bene. Ecco perché per festeggiare il nuovo anno Gardacqua, a Garda, ripropone una "maratona" di benessere di grande successo. Per il Capodanno 2024 sono in programma diverse piacevoli novità.

New Year Latin Night

Grande festa di Capodanno al Parco Ottocento. Ingresso per cena a 60 euro oppure dopo cena a 20 euro con ballo, drink, cotechino, lenticchie, pandoro e frutta.

Festa di Capodanno ad Aquardens

Aquardens festeggia Capodanno e offre ai suoi ospiti una serata indimenticabile. Sono infatti in vendita gli ultimi biglietti per il veglione di San Silvestro, con offerte speciali dalle 19 in poi del 31 dicembre. Brindisi, musica, giochi di luce, festa in ogni angolo del Parco e sul finire conto alla rovescia e fuochi d’artificio.

MANIFESTAZIONI

Mercatini di Natale a Lazise

Il suggestivo evento natalizio a Lazise si terrà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, sul Lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Saranno presenti fino al 7 gennaio 2024 numerosi espositori con le caratteristiche casette in legno che faranno vivere a tutti i visitatori una magica atmosfera, con i colori, i sapori e i profumi del Natale.

A Bussolengo il "Natale nel cuore"

Fino al 7 gennaio Bussolengo vive "Natale nel cuore" un mese intero di appuntamenti per trascorrere insieme il periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Gardaland Magic Winter

Ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni, fino al 7 gennaio 2024 il Gardaland Magic Winter offrirà agli ospiti momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni mettendo in luce anche i sentimenti e i valori condivisi dagli ospiti con un’esperienza che, a sorpresa, li coinvolgerà in prima persona.

Villaggio di Natale Flover

Il Villaggio di Natale Flover a Bussolengo è il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Visitabile fino a domenica 7 gennaio 2024, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni, dalle 9 alle 19.30, con orario continuato.

Mercatini di Natale a Bardolino

La magia del Natale si accende a Bardolino: fino a domenica 7 gennaio 2024 Comune e Fondazione Bardolino Top propongono un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti. Al Parco di Villa Carrara Bottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con cascate di luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Saranno in funzione anche la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

Pista di pattinaggio su ghiaccio all'ex Arsenale

Torna anche quest'anno a Verona la fantastica pista di pattinaggio su ghiaccio. Per bambini ed adulti è infatti possibile divertirsi pattinando sul ghiaccio nel periodo natalizio, fino all'8 gennaio 2024, sulla pista di pattinaggio allestita nella grande vasca all'interno dei giardini di piazza Arsenale.

Natale a Malcesine

Malcesine destinazione del Natale e delle festività con un ricco calendario che si sviluppa fino al 7 gennaio 2024. Tante le iniziative per ogni fascia d’età e che incontrano diversi interessi e modalità di vivere appieno le atmosfere invernali del borgo-gioiello dell’alto Garda, tra i più belli d’Italia. Iniziando dai più piccoli sarà operativo il Villaggio Incantato: Babbo Natale del Lago di Garda aspetta tutti i bambini con animazione, laboratori, la sala dei giochi, le piste di slittino e pattinaggio.

MUSICA

Concerto di San Silvestro

Come da tradizione, Fondazione Arena di Verona saluterà il 2023 con un evento al Teatro Filarmonico: domenica 31 dicembre, alle ore 19.30, si terrà lo speciale Concerto di San Silvestro. Una serata dedicata ad un avvincente raffronto musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra operetta, jazz e musica sinfonica, con brani di Gershwin, Bernstein, Strauss, Offenbach, Nicolai, Lehár, affidati all’interpretazione di giovani artisti italiani apprezzati in tutto il mondo.

Massimo Bubola

Il Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto ospita sabato 30 dicembre alle 21, con ingresso libero, il concerto "Sognai talmente forte", appuntamento inserito nel "Dicembre Lupatotino". Sul palco il cantautore veronese Massimo Bubola e la sua band: la cantante Erika Ardemagni, il fisarmonicista Thomas Sinigaglia, il cantante e chitarrista Ale Formenti.

TEATRO

Nightmare before Christmas - Il musical

Appuntamento il 30 dicembre al Teatro Nuovo San Michele di Verona. La trama classica del film di Tim Burton viene arricchita da particolari ripresi dalle prime stesure del copione e vi lascerà a bocca aperta. La rappresentazione va in scena per il sesto anno con un cast tutto da scoprire. Nuove esilaranti performance vi faranno ridere a crepapelle ma questo spettacolo è molto di più.

Natale sotto il tendone - Circo Cesare Togni

Immergetevi nell'atmosfera magica con il Circo Cesare Togni sotto il tendone a San Giovanni Lupatoto dal 22 dicembre al 28 gennaio. Un appuntamento perfetto per le famiglie che cercano una serata piena di emozioni, risate e ricordi indimenticabili perché offre un'esperienza completa e coinvolgente per tutti.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Coup de Chance - «Il film diretto da Woody Allen, è ambientato a Parigi e dintorni. I protagonisti sono due amici di lunga data (Niels Schneider e Lou de Laâge) che vivono una storia d'amore burrascosa fatta di passione, tradimenti finendo per sfociare nel crimine». Regia: Woody Allen.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Profumo di Callas

Il Comune di Zevio dal 3 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ospita nella sala del Centro Civico Culturale di Zevio la mostra del maestro Antonio Amodio "Profumo di Callas". Antonio Amodio celebra il centenario della nascita di Maria Callas con la mostra "Profumo di Callas": 15 opere inedite sulla figura privata della grande artista vissuta a Zevio, realizzate con la tempera grassa, tecnica quasi alchemica utilizzata dai grandi maestri del Rinascimento.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.

Piera Legnaghi - Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi

La mostra personale di Piera Legnaghi "Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi" sarà visitabile fino al 28 gennaio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.