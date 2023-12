Visita guidata a Verona: "Aspettando San Silvestro"

Ultimo dell'anno in piazza a Verona con i 4 finalisti di X Factor Sarafine, gli Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba che gioca in casa, visto che è nata e vive nella nostra provincia. Piazza Bra accoglierà migliaia di persone per la tradizionale festa di fine anno ai piedi dell'Arena. Una visita rivolta principalmente a chi verrà a Verona per la festa di fine anno: avete parenti o amici in visita? Fateli partecipare...oppure regalate loro una visita di Verona.

Perché non approfittare per un tour guidato nei luoghi meno conosciuti della città? Dopo aver ammirate le Piazze delle Erbe e dei Signori ci inoltreremo nei rioni caratteristici della Carega e Sottoriva e, dopo aver scoperto dov'è nato il pandoro e averne gustato una fetta, entreremo nel cortile del famoso balcone di Giulietta (ma con il vantaggio che vi faremo saltare la coda).

Costo: 15 euro comprensivi di visita guidata, salita su colle San Pietro con la funicolare, assaggio di pandoro e noleggio radio.

Ore 10.30, incontro in piazza Bra alla statua di Vittorio Emanuele II.

La visita verrà effettuata con minimo 6 persone.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Turistiche Ippogrifo