Capodanno 2024 a Gardacqua: una maratona di benessere

Per molti l'autunno e l'inverno sono già fonte di stress. Per questo, cui l'idea di rilassarsi, almeno a Capodanno, suona molto bene. Ecco perché, per festeggiare il nuovanno Gardacqua, a Garda (Verona), ha già proposto più volte una 'maratona' di benessere di grande successo. Il programma viene riproposto anche per il Capodanno 2024, con diverse piacevoli novità.

Chi lo desidera, comincia a rilassarsi nella grande SPA di Gardacqua (oltre 1.700 MQ) per una intera serata, dalle 20 e 30 fino alle 2 e 30, tra scrub, sauna, bagno turco e mille altri trattamenti. Chi è davvero stressato e vuol dedicarsi una Maratona di benessere ancora più lunga, può però scegliere di arrivare prima, già alle 11 del mattino. E siccome non si vive di solo relax, soprattutto a Capodanno, la formula è quella dell'open buffet con pietanze light dalle 21 alle 24; alle 23 cotechino e lenticchie... e a mezzanotte, brindisi con il pandoro, il dolce veronese per eccellenza.

Ci si prenota su www.gardacqua.org.

Gli ospiti di Gardacqua per Capodanno 2024 si regalano quindi un mix a flusso continuo di trattamenti sempre diversi col passare delle ore. Il centro propone per questo evento una serie di trattamenti ancora più ricca rispetto al consueto: ad esempio, dopo una maschera viso e uno scrub nei bagni di vapore, ci si può rilassare con un bagno di suono, un trattamento che tramite le vibrazioni di campane tibetane stimola il sistema di rilassamento naturale del corpo e attiva una profonda riparazione a livello cellulare riducendo stress e affaticamento.

Non è tutto: fino alle 00.30, è anche possibile fare un bagno rilassante nella piscina esterna di Gardacqua, riscaldata per l’occasione a 34°. E' il perfetto scenario per brindare ad un 2024 ricco di felicità.

Gardacqua, a Garda (Verona), sulla sponda veronese del lago, è sinonimo di tempo dedicato al benessere. La struttura, conosciuta per il suo approccio globale al wellness, è circondata da un verde parco con ulivi secolari. La serata di benessere per il Capodanno Gardacqua 2024 costa 110 euro a persona, dalle 20.30 alle 2.30. La Formula Maratona, dalle 11 alle 2.30 costa 130 euro a persona.

Gardacqua - SPA, Wellness and Pools

Via Cirillo Salaorni ,10

37016 Garda (VR)

045 627 0563

https://www.gardacqua.org

Gardacqua / foto ufficio stampa Gardacqua