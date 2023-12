Concerto di San Silvestro al Teatro Filarmonico di Verona

Intero: 40 euro. Ridotto over: 27 euro. Ridotto under 30: 16 euro

Prezzo Intero: 40 euro. Ridotto over: 27 euro. Ridotto under 30: 16 euro

Come da tradizione, Fondazione Arena di Verona saluterà il 2023 con un evento al Teatro Filarmonico: domenica 31 dicembre, alle ore 19.30, si terrà lo speciale Concerto di San Silvestro. Una serata dedicata ad un avvincente raffronto musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra operetta, jazz e musica sinfonica, con brani di Gershwin, Bernstein, Strauss, Offenbach, Nicolai, Lehár, affidati all’interpretazione di giovani artisti italiani apprezzati in tutto il mondo.

Protagonista sarà l’Orchestra di Fondazione Arena, guidata per la prima volta dal direttore palermitano Gaetano d’Espinosa, con la partecipazione dei giovani fratelli Caterina Sala (soprano) e Giovanni Sala (tenore), interpreti apprezzati in teatri e festival italiani ed europei.

Se l’inizio del Concerto sarà dedicato alla musica più accattivante del Novecento americano (Un Americano a Parigi, Candide e West Side Story), nella seconda parte della serata si aggiungerà il Coro di Fondazione Arena, preparato dal maestro Roberto Gabbiani, che porterà sul palco, tra i giri di valzer della Vienna imperiale, le più belle pagine di opere e operette quali Il Pipistrello, La Vedova allegra, Orfeo all’inferno. Non mancheranno autentiche chicche inedite, come il coro scritto da Wagner per il carnevale parigino o l’omaggio a Shakespeare secondo Nicolai con Le Allegre comari di Windsor.

Due ore di grande musica, per celebrare la fine dell’anno e l’arrivo del 2024, assieme agli artisti e al pubblico di Fondazione Arena. L’evento, fuori abbonamento, è già in vendita sia alla biglietteria che sui canali social e sul sito www.arena.it.

Biglietti:

Intero: 40 euro

Ridotto over: 27 euro

Ridotto under 30: 16 euro

Concerto Di Capodanno al Teatro Filarmonico di Verona / foto EnneviFoto via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona