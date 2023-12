Capodanno 2023-24: i migliori eventi a Verona e in provincia per festeggiare l'arrivo del nuovo anno

La grande notte del 31 dicembre 2023 si avvicina e nella città di Verona così come nella sua provincia sono tantissime le occasioni per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno.

Gli eventi e le feste di Capodanno a Verona e in provincia

Capodanno in piazza Bra con i finalisti di X Factor - Per la grande serata di Capodanno piazza Bra si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto che ospita fantastici artisti e un pubblico numerosissimo. Anche per il 2023 una festa in musica accompagnerà i presenti nel conto alla rovescia fino allo scoccare della mezzanotte. Tra gli ospiti ci saranno i quattro finalisti dell'edizione 2023 di X Factor, il talent show che ogni anno fa emergere le voci di giovani musicisti. Il 31 dicembre in piazza Bra risuoneranno dunque le canzoni della veronese Maria Tomba, insieme a Sarafine, Stunt Pilots e Il Solito Dandy. La serata sarà trasmessa in diretta da RTL 102.5, prima radio italiana per ascolti, che amplificherà a livello nazionale la portata dell’evento.

Capodanno nei quartieri per over 65 - Torna a Verona la festa di Capodanno nei quartieri per over 65. Eventi in programma in tutte le circoscrizioni per dare il benvenuto al 2024, potendo scegliere il tipo di festa in base alla vicinanza o ai propri gusti. Circa 700 i posti disponibili, ad un costo massimo di 20 euro a persona.

Capodanno a Malcesine - Malcesine è pronta ad accogliere migliaia di visitatori in un abbraccio di festa con una magica vista sul lago di Garda d’inverno. Domenica 31 dicembre la giornata inizierà la mattina alle 11 a Palazzo dei Capitani con Scalando, tradizionale concerto di fine anno ad entrata libera. Si esibiranno il soprano Somi Kim, il mezzosoprano Ida Maria Turri, al pianoforte Stefano Romani. A cura dell’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Albergatori Malcesine, seguirà rinfresco. Appuntamento poi alle ore 22 in Piazza Statuto con la grande Festa di Capodanno: dj set e musica live all’aperto con i Malumida. Imperdibili inoltre i fuochi di mezzanotte dalla torre del castello.

Concerto di San Silvestro al Teatro Filarmonico - Fondazione Arena di Verona saluterà il 2023 con un evento al Teatro Filarmonico: domenica 31 dicembre, alle ore 19.30, si terrà lo speciale Concerto di San Silvestro. Una serata dedicata ad un avvincente raffronto musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra operetta, jazz e musica sinfonica, con brani di Gershwin, Bernstein, Strauss, Offenbach, Nicolai, Lehár, affidati all’interpretazione di giovani artisti italiani apprezzati in tutto il mondo.

Capodanno a Bardolino - Sabato 31 dicembre si festeggerà il Capodanno con tanta musica e divertimento per tutti al Parco Carrara Bottagisio di Bardolino. San Silvestro sul lungolago: il 31 dicembre, dalle ore 20 alle 2, a Bardolino si saluterà il 2024 con un imperdibile dj set, animazione, effetti speciali e un countdown con brindisi. Presenti inoltre il Villaggio di Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

Red Gala The colour of passion - Cena di Capodanno e Dinner Live Show con White Band al Dorian Gray. Il top della musica dagli anni '90 fino ad oggi con Dj Stefano Mattara from Radio Wow, Dj Ramon Ramonito e Dj Nasti.

Capodanno a Gardacqua - Per molti l'autunno e l'inverno sono già fonte di stress. Per questo l'idea di rilassarsi almeno a Capodanno suona molto bene. Ecco perché per festeggiare il nuovo anno Gardacqua, a Garda, ripropone una "maratona" di benessere di grande successo. Per il Capodanno 2024 sono in programma diverse piacevoli novità.

New Year Latin Night - Grande festa di Capodanno al Parco Ottocento. Ingresso per cena a 60 euro oppure dopo cena a 20 euro con ballo, drink, cotechino, lenticchie, pandoro e frutta.

Capodanno Open Bar Drinks No Limits - Al Campus Pub di Verona per la notte di Capodanno dalle ore 21.30 alle 6, domenica 31 dicembre 2023, lo staff del Campus Pub organizza un veglione di Capodanno con musica e animazione presso lo storico locale delle notti veronesi, situato nel quartiere universitario a circa 300 metri dalla zona pedonale e a meno di un chilometro dall’anfiteatro Arena.

The last night of the year al Platys Center - Una serata indimenticabile per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno. Cenone di gala all'interno dello sky lounge del Platys Center Verona, con uno spettacolo mozzafiato e coreografie danzanti che stupiranno tutti i presenti. E poi grande festa all'interno del Garden Rooftop con fantastici dj.

Cenone e festa all'Aqualux di Bardolino - Il menù del Gran Galà di S. Silvestro sarà accompagnato da intrattenimento musicale fino a tarda notte, catturerà anche con Rotoli di pasta fresca all’uovo, astice, besciamella ed emulsione di ricci di mare, Storione marinato all’Aperol con crumble di pane allo zafferano e ristretto di crostacei, Baccalà in oliocottura, soffice di patata viola, carciofi alla menta e salsa ponzu. A chiudere, l’immancabile cotechino con le lenticchie.

Capodanno per single - Il Capodanno più esclusivo sulle rive del Garda! "Lenoteca" vi accoglierà in un'atmosfera elegante e raffinata, creando uno scenario perfetto per festeggiare il Capodanno con stile. Per tutta la notte vivrete una favola, tra piatti raffinati e dal sapore unico, una location da sogno, la migliore musica del dj set che vi farà ballare su un mix di generi c fino alle prime luci dell'alba e la magia dei fuochi d'artificio che illumineranno il cielo a mezzanotte.

Capodanno ad Aquardens - Evento ideale per concludere il 2023 in totale benessere e divertimento, iniziando il 2024 con la carica giusta: il 31 dicembre dalle ore 19, per vivere una splendida serata tra spettacoli laser, dj set, fuochi d'artificio e brindisi di mezzanotte con prosecco e pandoro.

Neverland - Il Capodanno - Domenica 31 dicembre il Berfi's Club presenta "Neverland - Il Capodanno". Dalle ore 20.30 cenone di gala. L'energia della festa arriva al Berfi's nella notte più lunga dell'anno. Preparatevi a cantare e ballare sui più bei brani di sempre. Musica live anche durante la cena.