Cenone di Capodanno e festa al Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel

La notte di San Silvestro è alle porte, tutto il mondo si prepara ad accogliere la notte più magica di sempre che porta con sé tutta la sua magia, voglia di divertimento e buoni propositi per il nuovo anno! Gardaland, leader nel settore dell’intrattenimento in Italia e Europa – con il suo Parco, Gardaland SEA LIFE Aquarium, LEGOLAND® Water Park e i suoi hotel organizza per l’occasione una serata – in grande stile – aspettando il 2024. Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel si vestono di magia e di festa accogliendo gli ospiti con nuove proposte, soggiorni da sogno ed un’imperdibile notte di Capodanno! Che la festa abbia inizio! Per i soggiorni, a partire dal 30 dicembre, che comprendono la notte di Capodanno gli Ospiti potranno scegliere fra due proposte di cenone con serata a tema.

La prima per chi soggiorna al Gardaland Hotel con il cenone al Wonder Restaurant, qui l’eccellente animazione di Gardaland Resort catapulterà gli ospiti all'epoca delle grandi scoperte geografiche e dei leggendari esploratori, tra spettacoli, giochi e buona musica. La seconda proposta per chi soggiorna al Gardaland Adventure Hotel con il cenone al Tutankhamon Restaurant è dedicata agli ospiti più avventurieri che guidati dagli incredibili artisti di Gardaland seguiranno la rotta delle spezie, verso il Medioriente.

La serata a tema sarà condita da ottime e ricche portate che incontreranno i gusti e le esigenze di tutti gli ospiti, dagli adulti con menù tradizionale, vegetariano, vegano e gluten free fino al menù dedicato ai piccoli ospiti. Il menu principale prevederà l’aperitivo di benvenuto direttamente dalla Franciacorta con un Calice di Ca’ del Bosco Cuvée Prestige per poi passare agli antipasti con un calamaro di pesca nostrana, gambero rosa, acqua di pomodoro e avocado e un raccolto di montagna, patata, porcino, tartufo il cacio di malga e pepe di mulinello.

A seguire le prime portate con riso bianco di carnaroli, astice blu e moscardino fragolini del Mediterraneo, cappasanta caramellata e il suo corallo. Un’esplorazione del gusto in tre bottoni di pasta fresca farciti dagli chef e serviti al burro versato alle spezie di Oriente. La portata principale prevede, invece, un Chateaubriand di Scottona tagliato a coltello, giardinetto di ortaggi e le sue salse. Aspettando il nuovo anno un dessert a cura della pastry chef: emozione sensoriale con coccola finale di mezzanotte, il pandoro della tradizione e peccati di gola. Non mancheranno le bollicine per brindare al nuovo anno! Scoccata la mezzanotte finger food con cotechino artigianale cotto lentamente e lenticchie della tradizione. Intrattenimento musicale e divertimento assicurato dopo la mezzanotte per festeggiare in grande stile l’arrivo del nuovo anno!

Gardaland Hotel / foto ufficio stampa Gardaland