Capodanno per single tra musica e dj sul lago di Garda

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 360 gradi.

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Benvenuti al Capodanno più esclusivo sulle rive del Garda! "Lenoteca" vi accoglierà in un'atmosfera elegante e raffinata, creando uno scenario perfetto per festeggiare il Capodanno con stile. Per tutta la notte vivrete una favola, tra piatti raffinati e dal sapore unico, una location da sogno, la migliore musica del DJ set che vi farà ballare su un mix di generi c fino alle prime luci dell'alba e la magia dei fuochi d'artificio che illumineranno il cielo a mezzanotte. Un panorama da sogno per un inizio di anno indimenticabile. Quale occasione migliore per far maturare delle nuove amicizie? La parola d'ordine è socializzazione, sarete voi i protagonisti della serata in quanto l'evento verrà gestito interamente da voi. Al momento dell'arrivo troverete la prenotazione del tavolo a nome Oj Eventi Single pronto ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un deliziosa serata all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati!

Menù fisso al costo di 80 euro comprende, come antipasto, bis di marinati: manzo marinato all'amarone della valpolicella, salsa di soia mele e mandorle tostate ombrina in carpione, polente morbida e cremoso allo spumante primi: bis di primi, risotto vialone nano mantecato alle castagne, guanciale, timo e crudo di capesante flambè e tortellone al cacao ripieno di cervo, ginepro, carciofo spadellato e pecorino stagionato, a seguire secondi: a scelta trancio di ombrina in olio cottura, cavolo nero in due consistenze e pappa al pomodoro ristretta o costoletta di maialino iberico, purea di mela annurca e salsa satay e per concludere come dolce panettoncino artigianale "lenoteca" come beverage, tre calici uno per portata

ACCONTO DA VERSARE: 25 euro. Per fermare il proprio posto al ristorante al raggiungimento del quorum minimo verrà inviato l iban per fare il bonifico al locale per bloccare il posto. Saldo poi sul posto la quota restante.

Se prenoti entro il 30 Novembre 2023:

Quota senza Vip-card uomo: 95 euro (15 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Quota senza Vip-card donna: 95 euro (15 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Titolari Vip-card: 90 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto +80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Se prenoti dopo il 30 Novembre 2023:

Quota senza Vip-card uomo: 100 euro (20 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Quota senza Vip-card donna: 100 euro (20 euro di quota organizzativa per riservare il posto +80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Titolari Vip-card: 95 euro (15 euro di quota organizzativa per riservare il posto + 80 euro di cui 25 euro per riservare il posto e 55 euro saldo menù fisso al locale)

Sconti se porti degli amici. Se porti 5 amici all'evento ti verrà omaggiata la quota in caparra. Se porti 10 amici l'evento per te sarà gratuito. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 30 Novembre 2023. Vi aspettiamo alle ore 20 - Lenoteca Food Wine & Spirit - Località Casa Otello, 10, 37019 Peschiera del Garda VR.