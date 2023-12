Tuffo di Capodanno nel lago di Garda, iscrizioni aperte: temperatura dell'acqua prevista intorno ai 10 gradi

Da un'idea nata quasi per gioco a un evento imperdibile: il primo gennaio si ripeterà il "Tuffo di Capodanno Città di Bardolino", organizzato dai Canottieri Bardolino col patrocinio del Comune. Alle 10.30 è previsto il ritrovo davanti al pontile dei Canottieri, mentre alle 11 i temerari tuffatori e tuffatrici di ogni età si immergeranno nelle acque del lago di Garda. Ci si può iscrivere compilando l'apposito form online oppure la mattina stessa dell'evento.

«Proponiamo questa iniziativa dal 2016 e l'abbiamo sospesa solo nei due anni di pandemia - ha spiegato Stefano Lonardi, presidente dell'associazione Canottieri Bardolino, che raduna oltre 180 soci -. A tuffarsi sono persone del paese, amici e turisti in vacanza a Bardolino: in media registriamo 100 iscritti ogni anno». A collaborare all'evento, oltre a Comune e Fondazione Bardolino Top, ci saranno i sub del Gas Diving School, i donatori dell'Avis locale e la Croce Rossa, presente con ambulanza e idroambulanza per garantire la sicurezza.

La temperatura dell'acqua dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 gradi. Per i coraggiosi tuffatori ci sarà poi la possibilità di ristorarsi con una doccia calda e un aperitivo. Il tuffo più scenografico e il costume più divertente verrà premiato dai Canottieri col "Trofeo Thomas", intitolato a Thomas Bertoldi, atleta e componente del direttivo dell'associazione morto a soli 23 anni per un incidente stradale. Saranno assegnati dei riconoscimenti anche ai tuffatori più giovane e più anziano.

«L'iniziativa, - ha commentato l'assessore allo sport Fabio Sala - goliardica e beneaugurante, è diventata ormai un appuntamento di richiamo: è un piccolo gesto sportivo che apre l'anno nuovo e che anticipa di qualche mese l'inizio delle attività sportive e ricreative che anche nel 2024 animeranno il nostro splendido lago».