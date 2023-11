Le festività di fine anno all'Aqualux Hotel Spa Suite&Terme Bardolino 

XMAS FRAGRANCE: Tariffe a partire da 444 euro per persona | SPARKLING NEW YEAR'S EVE: Tariffe a partire da 715 euro per persona

Prezzo XMAS FRAGRANCE: Tariffe a partire da 444 euro per persona | SPARKLING NEW YEAR'S EVE: Tariffe a partire da 715 euro per persona

Aqualux è un design hotel dall’anima green che si trova in uno dei borghi più incantevoli della sponda orientale del Lago di Garda. Grazie all’atmosfera accogliente e suggestiva, è ideale per festeggiare i giorni più attesi di tutto l’anno e regalarsi anche una piacevole coccola diventando protagonisti dell’AquaExperience, una realtà unica e impareggiabile con piscine termali, percorsi di acqua corrente, piacevolissimi idromassaggi e aero massaggi. Si potrà così godere di tutti i benefici dell’acqua termale che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati: un vero toccasana per la pelle e per tutto l’organismo a cui dona una immediata e generale sensazione di ben essere.

Le tensioni saranno definitivamente abbandonate varcando la soglia dei 1000 mq dell’AquaSPA & Wellness, uno spazio dedicato alla bellezza con cabine per trattamenti, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium, una Private SPA e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore. Tra i numerosi rituali proposti suggeriamo l’esclusivo Royal AquaSpa, una vera e propria esperienza sensoriale dall’effetto rigenerante e anti-aging, e quelli del menu “Benessere Sostenibile” della BIO Spa, a base di selezionati ingredienti a chilometro 0 scelti in base alla stagionalità, tra i tanti e preziosi che il territorio offre, come la castagna, il melograno, la zucca.

Angelo Alessi, lo chef di Italian Taste - il ristorante di Aqualux -, delizierà gli ospiti con menu che sapranno soddisfare tutti i palati, a base di materie prime freschissime, elaborate nel rispetto della tradizione senza rinunciare ad un tocco di modernità. Impossibile resistere al profumo dei Tortellini di Valeggio in brodo di gallina, un vero classico del pranzo di Natale, così come alle note insolite del Brasato di manzo in salsa di liquore delle sirene “Canto Amaro”, morbido di patate alla brace e peperoni cruschi.

Un tripudio di sapori caratterizza il brunch di S. Stefano tra salumi, formaggi, golosissimi primi piatti tra cui un sublime Riso Vialone Nano, scampi, limone e burrata e una tipica Zuppa di verza e patate, a cui seguiranno piatti di pesce e di carne come gli Agoni alla “Beccafico” o il “Gran Arrosto” di vitello al forno con la sua salsa ai profumi di cacao amaro.

Il menu del Gran Galà di S. Silvestro accompagnato da intrattenimento musicale fino a tarda notte, catturerà anche con Rotoli di pasta fresca all’uovo, astice, besciamella ed emulsione di ricci di mare, Storione marinato all’Aperol con crumble di pane allo zafferano e ristretto di crostacei, Baccalà in oliocottura, soffice di patata viola, carciofi alla menta e salsa ponzu. A chiudere, l’immancabile cotechino con le lenticchie. E per accogliere al meglio l’Anno Nuovo un gustosissimo brunch con tantissime imperdibili proposte tra cui prelibate Ostriche e “Gin Lemon”, Tataki di tonno, sesamo nero ed erbette con salsa Wok, e Salmone al forno…. con la sua salsa “Alla Mediterranea”.

Affrettatevi dunque a scegliere tra le numerose offerte che Aqualux ha pensato per far trascorrere ai propri ospiti giorni di Festa memorabili, oppure per esaudire i desideri di chi amate regalando le indimenticabili esperienze del mondo Aqualux attraverso il suo e-shop https://www.aqualuxhotel.com/aqualux-shop/.

XMAS FRAGRANCE

Scopri la magia del Natale sul Lago di Garda (Pacchetto di due notti valido dal 24.12 al 26.12).

Il pacchetto comprende:

2 pernottamenti in una elegante camera con prima colazione

2 cene in trattamento di mezza pensione presso il Ristorante Italian Taste (bevande escluse)

Accesso all’AquaSpa & Wellness che offre un’ampia scelta di saune, bagni turco e un’avvolgente zona relax. Per le Signore a disposizione una zona esclusiva, dotata di sauna divano e bagno turco, dove trascorrere piacevoli momenti in totale privacy

Accesso all’AquaExperience dove sperimentare piscine con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e areo massaggi

25 Dicembre 2023 Pranzo con speciale menu natalizio (bevande incluse)

26 Dicembre 2023 Brunch di Santo Stefano (acqua, caffè e succhi inclusi)

Tariffe a partire da 444 euro per persona.

SPARKLING NEW YEAR'S EVE

Festeggiare il week-end più sparkling dell’anno sulle rive del Lago di Garda, coccolati dall’acqua e avvolti dalla luce di Aqualux Hotel (Pacchetto di tre notti valido per arrivi il 29, 30 o 31 dicembre).

Il pacchetto comprende:

3 pernottamenti in un’elegante camera con prima colazione

2 cene con trattamento di mezza pensione presso il Ristorante Italian Taste (bevande escluse)

31 Dicembre 2023 Sparkling Aperò e a seguire Gran Galà di S. Silvestro accompagnato da intrattenimento musicale fino a tarda notte. Bevande incluse (aperitivo, ¼ di vino bianco, ¼ di vino rosso, acqua minerale, caffè e digestivo). Spumante o champagne per il brindisi escluso.

1 Gennaio 2024 New Year’s Eve Brunch - Brunch dolce & salato per inaugurare il nuovo Anno!

Accesso all’AquaSpa & Wellness che offre un’ampia scelta di saune, bagni turco e un’avvolgente zona relax. Per le Signore a disposizione una zona esclusiva, dotata di sauna divano e bagno turco, dove trascorrere piacevoli momenti in totale privacy

Accesso all’AquaExperience dove sperimentare piscine con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e areo massaggi

Tariffe a partire da 715 euro per persona.

