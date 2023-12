Torna a Verona la festa di Capodanno nei quartieri per over 65. Eventi in programma in tutte le Circoscrizioni per dare il benvenuto al 2024, potendo scegliere il tipo di festa in base alla vicinanza o ai propri gusti. Circa 700 i posti disponibili, ad un costo massimo di 20 euro a persona.

Buon cibo, musica, balli assicurati ma con peculiarità diverse e soprattutto la possibilità di trascorrere l’arrivo del nuovo anno in compagnia, spendendo una cifra alla portata di tutti e percorrendo tragitti brevi. Il 31 dicembre in tutto il territorio comunale, i cittadini del Comune di Verona che hanno compiuto i 65 anni potranno scegliere iscrivendosi ad una delle iniziative di intrattenimento organizzate sul territorio su impulso dell’amministrazione comunale, per offrire un intrattenimento più inclusivo e alla portata del maggior numero di persone.

Il programma