Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 gennaio 2024

Anche per questo weekend non mancano gli eventi interessanti in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 19 al 21 gennaio 2024.

L'EVENTO TOP

Motor Bike Expo

Ben 100 mila metri quadrati di esposizione, 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne che ospiteranno gare, spettacoli, esibizioni e che vedranno protagonista soprattutto il pubblico. Saranno tre giorni fantastici per iniziare al meglio la stagione dei motociclisti. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio nel quartiere fieristico di Verona torna Motor Bike Expo, il salone mondiale leader nel settore delle moto.

MANIFESTAZIONI

Appuntamenti di carnevale a Verona

Venerdì a Sanzeneto sono in programma l'investitura di Cangrande della Scala e l'incoronazione del 55esimo Re Teodorico della Carega. Sabato 20 gennaio invece si terrà la sfilata al Saval, mentre in Borgo Santa Croce è prevista l'incoronazione del Duca e dalla Duchessa de la Seola. Sempre sabato è poi in programma l'incoronazione di Mastro Sogar in Borgo Santa Croce.

Domenica 21 gennaio, dalle ore 8 alle 13 si terrà l'elezione del 494esimo Papà del Gnoco con grande festa in Piazza San Zeno. Infine, nel pomeriggio di domenica è prevista la divertente sfilata dei Majorotti - Re de la Stanga a San Massimo - Croce Bianca.

Saturday Night Fever

La più bella musica degli anni '70/80/90 da ballare da ascoltare e da vedere tutto in videomix con i video originali proiettati su maxi schermo. Dalle ore 22 e per tutta la notte al The Brothers di Grezzana sabato 20 gennaio grande festa per il Saturday Night Fever.

Weekend di degustazioni in cantina

Sabato e domenica è in programma un'esperienza sensoriale straordinaria presso la cantina Vogadori. Le degustazioni guidate saranno alle ore 10.30 e alle 15. Un'occasione per immergersi nella ricchezza dell'Amarone, del Valpolicella e delle tradizioni vinicole che caratterizzano questa pittoresca regione.

MUSICA

Il flauto magico

Fra le ultime creazioni del genio di Salisburgo, summa musicale e spirituale di fine ‘700, "Die Zauberflöte" apre domenica 21 gennaio la Stagione d’Opera e Balletto 2024 di Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico. L’opera tedesca di Mozart, con dialoghi in italiano ad intervallare alcuni dei brani più celebri di sempre, racconta una fiaba metaforica vivace, tenera, appassionata e insieme buffa, affidata a giovani interpreti già applauditi su importanti palcoscenici internazionali, tra cui Vinogradov, Fiume, Mezzaro, Siminska.

Harmony Gospel Singers

Sabato 20 gennaio il Sorriso di Beatrice odv organizza una serata benefica a favore dei malati di cancro al Santuario Santa Maria della Pieve di Colognola ai Colli con gli Harmony Gospel Singers. Gli Harmony Gospel Singers sono un gruppo di cantanti e musicisti gospel fondato e diretto da Stefania Mauro, nata a Londra, diplomatasi alla Royal School of Music e profonda conoscitrice della musica delle chiese afroamericane.

Baby Mozart. K1, K2, K3…stella!

Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con Fucina Machiavelli, mette in scena "Baby Mozart. K1, K2, K3…stella!" e, per la prima volta, porta a teatro anche i bambini della scuola dell’Infanzia, abbattendo la quinta parete. Un intenso viaggio musicale attraverso le emozioni che coinvolgerà il giovane pubblico a tutto tondo. I bimbi, infatti, non siederanno in platea ma direttamente sul palcoscenico della Sala Filarmonica. Appuntamento sabato 20 gennaio con la rappresentazione aperta a tutti e inserita nella rassegna "Sogniamo ad occhi aperti: a Teatro in famiglia!".

TEATRO

Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità

Per la rassegna "Divertiamoci a Teatro", va in scena fino al 19 gennaio al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Tuttorial. Guida contromano alla contemporaneità", di e con gli Oblivion (Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli), per la regia di Giorgio Gallione.

Esprimi un desiderio

Fra sorrisi e nostalgia, la 37esima rassegna Teatro San Giovanni "Sotto un’altra luce" del Cinema Teatro Astra prosegue con la stand up comedy tutta veneta di Lanfranco Fossà, che porta sul palco "Esprimi un desiderio". Guidato dalla regia di Matteo Spiazzi, Fossà conduce il pubblico in un divertente viaggio ad ostacoli attraverso il tempo.

Giubbox Bar

Va in scena venerdì 19 gennaio sul palco del Teatro Modus il nuovo spettacolo "Giubbox Bar", scritto da Renzo Segala per la regia di Andrea Castelletti (Modus Produzioni/Orti Erranti Teatro). Il testo teatrale liberamente ispirato ai dieci racconti finalisti del premio letterario Marco Faccini 2022 affronta i drammi della dipendenza patologica da gioco d'azzardo.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Pare parecchio Parigi - «Film diretto da Leonardo Pieraccioni, racconta come alcuni fratelli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) decidano di esaudire il desiderio del loro padre (Nino Frassica) anziano e malato, ossia fare un viaggio a Parigi. I tre fratelli, però, non hanno contatti tra loro da ben cinque anni, ma per il bene del genitore faranno finta di partire da Firenze alla volta di Parigi a bordo di un camper, non uscendo mai dai confini d un maneggio per cavalli». Regia: Leonardo Pieraccioni.

«Film diretto da Leonardo Pieraccioni, racconta come alcuni fratelli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) decidano di esaudire il desiderio del loro padre (Nino Frassica) anziano e malato, ossia fare un viaggio a Parigi. I tre fratelli, però, non hanno contatti tra loro da ben cinque anni, ma per il bene del genitore faranno finta di partire da Firenze alla volta di Parigi a bordo di un camper, non uscendo mai dai confini d un maneggio per cavalli». Regia: Leonardo Pieraccioni. Viaggio in Giappone - «Film diretto da Élise Girard, racconta la storia di Sidonie Perceval (Isabelle Huppert), una scrittrice francese di successo, che dopo la morte del marito, ha smesso di scrivere. Quando il suo primo libro che subisce una riedizione, Sidonie viene inviata in Giappone per la sua promozione. Qui viene accolta dall'editore locale, che la porta a visitare Kyoto, la città ricca di santuari e templi». Regia: Élise Girard.

«Film diretto da Élise Girard, racconta la storia di Sidonie Perceval (Isabelle Huppert), una scrittrice francese di successo, che dopo la morte del marito, ha smesso di scrivere. Quando il suo primo libro che subisce una riedizione, Sidonie viene inviata in Giappone per la sua promozione. Qui viene accolta dall'editore locale, che la porta a visitare Kyoto, la città ricca di santuari e templi». Regia: Élise Girard. The Holdovers - Lezioni di vita - «Film diretto da Alexander Payne, racconta la storia di un insegnante Paul Hunham (Paul Giamatti), che pare non piacere a nessuno, né ai suoi studenti nè ai suoi colleghi e neppure al preside. Nessuno, infatti, pare gradire il suo essere rigido e pomposo. È il Natale del 1970 e Paul, senza una famiglia e un luogo dove trascorre le festività, decide di restare a scuola dorante le vacanze come supervisore degli studenti che ancora non hanno potuto far ritorno nelle loro case». Regia. Alexander Payne.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.

Piera Legnaghi - Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi

La mostra personale di Piera Legnaghi "Sculture e gioielli dagli anni ’70 ad oggi" sarà visitabile fino al 28 gennaio presso la Casa Museo della Fondazione Fioroni. Legnaghi, ormai da tempo una delle artiste veronesi più affermate in Italia nell’ambito della scultura concettuale con materiali come l’acciaio, ferro ed altro, farà dunque tappa a Legnago per esporre alcune delle sue opere più significative, un vero inno allo stupore della vita e all’amore.