Escursione notturna: "Befana sull'altissimo"

Escursione notturna alla scoperta del Monte Altissimo di Nago adatta a tutti quelli che vogliono immortalare un tramonto spettacolare da uno dei punti più panoramici del Monte Baldo e godersi un'ottima cena in comapagnia. Ceneremo al Rifugio Altissimo (Menù fisso/Bevande escluse) per poi ripartire con le luci frontali e ritornare alle auto.

RITROVO: San Valentino di Brentonico ore 15.00 (gradita la puntualità)

DIFFICOLTA': Medio/Facile

COSTO: 40 euro (guida + cena)

LUNGHEZZA: 10km totali

DISLIVELLO: +/- 600 m

DURATA: 5/6 h

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per info e prenotazioni: tel. 3478832796

La guida si riserva di annullare o modificare l'evento in base al meteo. Sono indispensabili ramponcini a causa di presenza di ghiaccio sul sentiero o ciaspole in base alla quantità di neve prevista sul percorso. In caso di noleggio contattare la guida. Richiesto un minimo di preparazione e allenamento tecnico su sentieri di montagna.