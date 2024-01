La stand up comedy tutta veneta di Lanfranco Fossà sul palco del Cinema Teatro Astra con "Esprimi un desiderio"

Fra sorrisi e nostalgia, la 37esima rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce” del Cinema Teatro Astra prosegue con la stand up comedy tutta veneta di Lanfranco Fossà, che porta sul palco “Esprimi Un Desiderio”.

Guidato dalla regia di Matteo Spiazzi, Fossà conduce il pubblico in un divertente viaggio ad ostacoli attraverso il tempo. Classe 1967, parte proprio dagli eccitanti anni ‘60 per arrivare fino ad oggi, con aneddoti personali e momenti di creatività teatrale. Una struttura narrativa che porta lo spettacolo ben oltre la semplice narrazione di storie divertenti. Tra momenti di sfida affrontati nel passato, ripercorsi oggi col sorriso, si plasma la persona di oggi. Perché, una volta usciti dal teatro, la sensazione sarà di non aver semplicemente assistito a uno spettacolo comico sulla vita, ma che la vita sia essa stessa, davvero, una commedia da vivere.

Una chiave di lettura dello show è anche quella linguistica, perché il dialetto veneto diventa un vero e proprio strumento di esplorazione della realtà, mentre si avvicendano storie sulla famiglia, sugli amici, sulle avventurose vacanze a Jesolo. E poi c’è Lenny, un personaggio che richiama in sé un po’ tutti noi, con la sua epopea provinciale che inizia nel suo piccolo paese di campagna, alla scoperta del mondo durante i suoi numerosi viaggi all’estero. Incontri con culture diverse che lo aiuteranno a crescere, ad aprire la sua prospettiva, fra gioie e disavventure.

Biglietteria

Sono previste due tipologie di abbonamenti: l’abbonamento normale al costo di 175 euro, che comprende dieci titoli: Franciscus (Simone Cristicchi), Cattivo (Aria Teatro), Zona Franca (Teatro C’Art), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov), Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro), La cella di seta (Teatro Boxer), ‘Ndrangheta (Teatro Bresci), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso); l’abbonamento sostenitore, al costo di 210 euro, darà diritto ad un posto per tutti gli spettacoli della Stagione Prosa.

Biglietti per Franciscus (Simone Cristicchi), Da questa sera si recita a soggetto! (Paolo Rossi), Esaurimento Globale (Debora Villa), Balasso fa Zuzante (Natalino Balasso) al costo di 25 euro l’intero, 23 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Biglietti per Fiabafobia (Arianna Porcelli Safonov) e Arlecchino muto per spavento (Stivalaccio Teatro) al costo di 19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65).

Tutti gli altri spettacoli della Stagione Prosa (Aria Teatro, Teatro C’art, Teatro Boxer, Teatro Bresci, Le Falie, Teatro Arso, Lanfranco Fossà, L’Archibugio, Matrice Teatro) hanno un costo di 12 euro l’intero e 9 euro il ridotto.

Biglietto unico per il Teatro Famiglie al costo di 5 euro

Biglietto unico per il Teatro Off al costo di 8 euro.

La biglietteria del Teatro Astra sarà aperta il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.30 Informazioni sul sito www.cinemateatroastra.it; ai numeri 045 9250 825 | 392 7569 300 scrivendo a info@cinemateatroastra.it

Lanfranco Fossa? - Esprimi un desiderio / foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra