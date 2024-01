Al Teatro Modus debutta lo spettacolo "Giubbox Bar"

Debutta al Modus il nuovo spettacolo di Orti Erranti / Modus Produzioni “Giubbox Bar” nella commedia il dramma della dipendenza da gioco d’azzardo. In scena venerdì 19 gennaio alle ore 21 sul palcoscenico di Modus in Piazza Orti di Spagna il nuovo spettacolo “Giubbox Bar” scritto da Renzo Segala, per la regia di Andrea Castelletti, Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro. Il testo teatrale liberamente ispirato ai dieci racconti finalisti del premio letterario Marco Faccini 2022 affronta i drammi della dipendenza patologica da gioco d'azzardo. Un progetto realizzato con Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Medicina delle Dipendenze Centro Lotta Alle Dipendenze Onlus.

In scena quattro attori di spicco nel panorama teatrale veronese: Massimo Totola, Guido Ruzzenenti, Laura Murari e Andrea Castelletti (di quest’ultimo anche la dinamica regia). Una pièce che racconta il dramma della ludopatia mantenendo una trama narrativa scorrevole che riesce a far riflettere lo spettatore facendolo anche sorridere, lasciando ampi spazi all’ironia e al divertissement. I personaggi interagiscono fra di loro nel locale di Giubbo, un cordiale e arguto barista che racconta le loro storie in otto flash back come se avvolgesse e svolgesse il nastro di una pellicola. Gli altri tre avventori sono Riccardo, detto Cardo per le sue battute pungenti, paradossali e spesso fuori luogo, il classico “tipo da bar”; Valeria una donna molto forte e provata dalla vita, ex moglie di Nando un uomo affetto da ludopatia decisamente in difficoltà ad affrontare la vita, perso nel tintinnare di una slot machine. Fuoriscena Arianna, sua figlia cui è legato da un profondo affetto messo a repentaglio dalla sua patologia.

Lo spettacolo replica sabato 20 alle ore 21 e domenica 21 alle ore 18.

Informazioni al 392/3294967, segreteria@modusverona.it. Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito: modusverona.it.