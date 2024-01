Escursione guidata: "Sentiero delle trincee"

Escursione panoramica in un ambiente selvaggio ricco di flora, fauna e storia alle pendici del Monte Baldo. Un tuffo nel passato alla scoperta delle testimonianze della Grande Guerra. La zona che percorreremo si chiama Monte delle Erbe. Da questo monte si apre un bellissimo panorama sulla Lessinia, il Carega, il Pasubio e la Val d'Adige.

RITROVO: Novezza ore 9 (è gradita la puntualità).

DIFFICOLTA': Medio/Facile

COSTO: 20 euro

LUNGHEZZA: 6 km totali

DISLIVELLO: +/- 330 m

DURATA: 3/4 h

Info e prenotazioni: tel. 3478832796

La guida si riserva di annullare o modificare l'evento in base al meteo. Sono indispensabili ramponcini a causa di presenza di ghiaccio sul sentiero o ciaspole in base alla quantità di neve prevista sul percorso. Possibilità di noleggio ciaspole presso Noleggio Lorenzi in loco.