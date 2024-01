Visita guidata a Verona: "A spasso con Mozart"

Il 7 gennaio 1770 Wolfang Amadeus Mozart all'eta' di 13 anni si esibiva in concerto a Verona. Il 21 gennaio cercheremo di rivivere l'atmosfera della Verona di fine '700, quando il genio-bambino venne accolto con entusiasmo da una citta' ormai decadente. Una quindicina di anni dopo Mozart, a raccontare la citta' arrivera' Goethe e poco piu' tardi crollera' il mondo veneziano. Napoleone, gli Austriaci e ancora Napoleone. È il secolo in cui Goldoni recita in Arena, Maffei apre il suo museo, e due pittori veronesi, Cignaroli e Rotari, sono considerati tra i piu' grandi artisti d'Europa. Insomma, partendo da Mozart e dalla sua musica esploreremo i luoghi di Verona di un secolo tutto da scoprire.

Punto d'incontro: via Roma, angolo corso Castelvecchio, statua di Cavour, ore 15.

Costo: 10 euro

