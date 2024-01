Visita guidata: "Da Bacco a Zeno: alle origini del Carnevale"

Procedono a ritmo serrato le elezioni delle molte maschere che formano il Carnevale scaligero con 600 anni di storia e più di 130 comitati locali. Andiamo a conoscerne i vari aspetti visitando il nuovo museo del Carnevale e la macchina organizzativa che, non a caso, ha sede all'interno di Porta San Zeno. Ma " i gnochi" sono sempre stati di patata? Perchè si chiama Bacanal del gnoco? La sfilata ha da sempre attraversato la città? Quali sono le maschere più antiche e quelle di data più recente? Lo sapevate che quest'anno Verona ospita l'Eurocarnevale? Sapete chi sono i Guggenmusik? La nostra guida risponderà a tutte le domande per arrivare pronti alla grande sfilata internazionale del 26 gennaio e al momento clou del venardì gnocolar che quest'anno sarà il 9 febbraio. Non mancherà una sosta alla festa che verrà organizzata davanti alla basilica del santo patrono in occasione del conclave che, con una fumata bianca, eleggerà il Papà del Gnoco del 494° Bacanal. Si terminerà con un bel piatto di gnocchi.

Domenica 21 gennaio ore 10.30

Appuntamento davanti alla chiesa di San Zeno.

Costo 12 euro compreso ingresso Museo del Carnevale, Porta San Zeno e piatto di Gnocchi.

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Ippogrifo